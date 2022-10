Nachbar hängt Wut-Zettel auf: „Ihre wechselnden S**partner verpesten unseren Gang mit Corona“

Von: Tanja Kipke

Ein Zettel an einer Haustür in Würzburg sorgt für rege Diskussion auf Instagram. Ein Nachbar beschwert sich offenbar über die wechselnden Partner seines Nachbarn.

Würzburg – Es ist ein Aushang, den wohl niemand gerne an seiner Haustür entdecken möchte. Der Instagramaccount „notesofgermany“, der für seine kuriosen Nachbarschafs-Aushänge bekannt ist, teilte den Zettel im Netz. Als Herkunft gab er Würzburg an. Angeprangert wird der offenbar häufig wechselnde Besuch des Nachbarn. Wieso? Dieser würde den Gang mit Corona-Viren „verpesten“.

Wut-Zettel erzürnt Instagram-Nutzer: „Das ‚fluchtartig‘ würde mich am meisten nerven“

Der genaue Wortlaut des Zettels: „Ihre wechselnden Sexpartner verpesten unseren Gang mit Corona-Viren. Diese verlassen fluchtartig Ihre Bleibe o. Mund-N.-Schutz. Passen Sie sich den Gegebenheiten an, denn es ist hier keine Absteige!“. Die Botschaft löst Entsetzen bei den Instagram-Nutzern aus. „Boah, was für ein dreister Zettel. Mit solchen Nachbarn möchte man nicht geschlagen sein“, kommentiert jemand.

Andere merken an, dass der Nachbar offensichtlich nur „neidisch“ sei. Ein weiterer findet, es sei nur ein „vorgeschobenes Argument“, um jemanden wegen seiner wechselnden Partner anzufeinden. „Das ‚fluchtartig‘ würde mich am meisten nerven, wenn ich diesen Brief lesen würde und ich gemeint wäre“, gibt jemand in die Diskussion dazu.

„So daneben, dass ich es für Fake halte“

Einige merken an, dass niemand im eigenen Haus dazu verpflichtet sei, eine Maske zu tragen. Ohnehin gilt eine Maskenpflicht aktuell nur im öffentlichen Nah- und Fernverkehr und in Kranken- und Pflegeeinrichtungen.

Ein anderer Nutzer ist der Meinung, dass der Zettel „so daneben“ ist, dass er ihn für einen Fake halte. In was für einem Haus der Zettel aufgehängt wurde, ob es sich dabei womöglich um ein Wohnheim oder ähnliches handelt, ist unklar. Nicht ganz erkennbar ist ebenfalls, ob es sich bei dem Zettel wirklich um ein „echtes Fundstück“ handelt. (tkip)

