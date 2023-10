Nachbarn fast getötet: „Dass er das überlebt hat, grenzt an ein Wunder“ – Täter ist schuldunfähig

Gewaltexzess unter Drogen

Der Täter der Bluttat in der Frankenstraße kommt zunächst in eine Entzugsanstalt.

Der Täter einer erschütternden Gewalttat in Regensburg ist schuldunfähig. Zu diesem Urteil kommt die zweite Strafkammer des Landgerichts.

Regensburg - Der 26-Jährige, der im Dezember 2022 einen jungen Mann in der Nachbarwohnung in der Regensburger Frankenstraße fast getötet hat, kommt zunächst in eine Entzugsanstalt. Anschließend steht eine psychiatrische Unterbringung im Raum. Das entschied die zweite Strafkammer des Landgerichts Regensburg.

Gewaltexzess in Regensburg: „Dass der Geschädigte das überlebt hat, grenzt an ein Wunder“

Wie berichtet, hatte der Mann sein 20-jähriges Opfer fast eine halbe Stunde mit Messer und Hammer traktiert. Mindestens fünf Verletzungen waren potentiell tödlich. „Dass der Geschädigte das überlebt hat, grenzt an ein Wunder“, so Staatsanwalt Wolfgang Schirmbeck in seinem Plädoyer.

Der Betroffene selbst hatte den Angriff auf ihn, der von der Staatsanwaltschaft als versuchter Mord angeklagt wurde, Ende August mit eindrücklichen Worten geschildert. Auch die bleibenden körperlichen und psychischen Folgen, die das für ihn hat. Seinen Traumberuf als Zahntechniker kann er aufgrund einer Nervenschädigung im Arm nicht mehr ergreifen. Er war ein reines Zufallsopfer.

Gewaltexzess in Regensburg: Psychose im Drogenrausch

Der nun verurteilte 26-Jährige stand bei der Tat unter massivem Einfluss von Drogen. Das Gericht geht nach Abschluss der Beweisaufnahme, bei der auch mehrere Sachverständige gehört wurden, von einer „Intoxikationspsychose“ aus, einer vorübergehenden krankhaften psychischen Störung.

Der 26-Jährige hatte in seinem Drogenwahn Klopfgeräusche gehört, vermutete diese in der Wohnung, wo sich der 20-Jährige aufhielt. Als dieser zur Tür ging, drückte der Angreifer sie auf und stach seinem Opfer ohne Vorwarnung in den Bauch, forderte Geld, sprach davon, dass sonst seine Mutter sterben müsse und verletzte ihn weiter mit Stichen, Schnitten und Schlägen.

Gewalttat in Regensburg: Alexa registrierte die Hilferufe des Opfers

Dass das alles zeitlich recht genau eingegrenzt werden kann, liegt insbesondere daran, dass das Alexa-Gerät mehrere Hilferufe des Geschädigten registrierte, unter anderem „Ruf die Polizei. Ich sterbe.“

Noch am Abend desselben Tages stellte sich der 26-Jährige über einen Rechtsanwalt der Polizei. Daran, dass er die Tat begangen hat, besteht unter den Verfahrensbeteiligten kein Zweifel.

Ein kluger und gutaussehender junger Mann, der allen Grund hatte, optimistisch in die Zukunft zu blicken. So beschreibt Vorsitzender Richter Dr. Michael Hammer das Opfer in seiner Urteilsbegründung. „Dieses Leben fand am 7. Dezember 2022 unwiederbringlich ein Ende.“ Seit diesem Tag sei dessen Leben „von Leid geprägt“.

Opfer von Gewalttat: „Unvorstellbarer Überlebenswille“

Hammer widmet sich zunächst ausführlich dem damals 20-Jährigen. Dem „schier unvorstellbaren Überlebenswillen“, mit dem sich der schwerstverletzte Mann noch vor die Wohnungstür schleppte, so dass Nachbarn noch rechtzeitig die Rettungskräfte alarmieren konnten. Davon, dass er eine Kämpfernatur sei und dass ihm wohl jeder im Saal wünsche, sich in ein Leben zurückzukämpfen, das zumindest halbwegs von Normalität geprägt sei.

Der Kammervorsitzende spricht von den sichtbaren Narben und bleibenden Schäden, die der junge Mann durch die zahlreichen Stiche, Schnitte und Hammerschläge erlitten hat. Und von den Folgen, „die man nicht sieht“, die aber viel schlimmer seien als alles andere.

Gewalttat in Regensburg: „In rechtlicher Hinsicht“ versuchter Totschlag

Die Zeugenaussage des jungen Mannes sei „mit das Berührendste gewesen, was ich als Vorsitzender dieser Kammer in den letzten Jahren erlebt habe“, so Hammer. Obwohl die Schilderungen vermeintlich nüchtern gewesen seien, sei das Ausmaß der emotionalen Erschütterung des 20-Jährigen überdeutlich geworden. Etwa als er davon berichtet habe, wie es ihn immer noch mitnehme, dass der Täter ihn wie Müll behandelt habe, so als sei er nichts wert.

Die Tat selbst wertet das Gericht „in rechtlicher Hinsicht“ als versuchten Totschlag, besonders schweren Raub, schwere Körperverletzung und versuchte schwere räuberische Erpressung. Nach den Regeln des Strafrechts aber könne man den Mann nicht verurteilen.

Wegen drogenbedingter Psychose: Täter ist schuldunfähig

Denn das Gericht ist überzeugt, dass der 26-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht zur freien Willensbildung in der Lage war. Damit gilt er als schuldunfähig. Bereits sein Handeln während der Tat sei erkennbar irrational gewesen. Das Übermaß an Gewalt, Gerede, davon, dass er Geld brauche, weil sonst seine Mutter sterbe, zusammenhanglose Aussagen, dass er Türke sei (Der Mann ist Deutscher.).

Die Drohung an den jungen Mann, ihn zu töten, wenn er die Polizei rufe, während er ihm zeitgleich tiefe und eigentlich tödliche Schnitte am Hals zufügte. Dann ein Ablassen von ihm, obwohl er erkennbar noch lebte...

Zeugen, mit denen der 26-Jährige kurz nach der Tat sprach, beschrieben ihn als psychotisch, von Verfolgungswahn geplagt und von der Angst, dass seine Mutter getötet werde und er deshalb Geld brauche. Dazu die hohen Drogenwerte im Blut – ein Mix aus Crystal, Kokain und Heroin. Untersuchungen durch Sachverständige und Zeugenaussagen, die alle darauf hindeuten, dass ihm Gewalt „eigentlich wesensfremd“ sei.

Nach Gewalttat im Drogenrausch - Im Zweifel für den Angeklagten

All das belege, dass der Mann nicht Herr seiner Sinne gewesen sei, sondern sich im Zustand einer drogenbedingten Psychose befunden habe, verstärkt durch Schlafentzug. Er sei getrieben gewesen von einer subjektiv wahrgenommenen Bedrohung.

Vor diesem Hintergrund könne man auch nicht mit ausreichender Sicherheit davon ausgehen, dass in diesem Fall die Mordmerkmale erfüllt seien. „Wir können nicht wissen, was sich ein Beschuldigter vorstellt, der sich in einem solchen Zustand befindet“, so Hammer. Deshalb: im Zweifel für den Angeklagten.

Tötungsversuch im Drogenrausch: Täter nahm harte Drogen seit er 14 war

Auch eine strafrechtliche Verantwortung wegen des Drogenkonsums, der zu der Psychose und damit zu der Tat führte, kommt für die Kammer nicht in Betracht. Eine Bestrafung würde zum einen voraussetzen, dass die Folgen seines Handelns für den Beschuldigten „zumindest ansatzweise absehbar“ waren, erläutert Hammer. Doch der Mann habe zwar unter Drogeneinfluss schon in der Vergangenheit paranoide Phasen erlebt, es sei dabei aber nie zu Straftaten oder Gewalt gekommen.

Auch müsste der Drogenkonsum Ergebnis einer freien Willensbildung gewesen sein, um eine strafrechtliche Verantwortung feststellen zu können. Doch dieser Konsum sei Ausfluss einer seit Jahren bestehenden Sucht und damit einer Erkrankung. Seit der Mann 14 Jahre alt ist, konsumiert er harte Drogen.

Urteil nach Tötungsdelikt: Erst Entzug, dann Psychiatrie

„Das zentrale Problem dieses Falles“ sei die Frage, wie man verhindere, dass so etwas wieder passiere. Die Kammer entscheidet sich für eine zweigeteilte Lösung, die laut Hammer zwar „eher ungewöhnlich, aber hier rechtlich ausnahmsweise möglich“ ist.

Zunächst wird der 26-Jährige gemäß § 64 StGB in einer Entziehungsanstalt untergebracht. Und anschließend, falls diese Therapie keinen Erfolg hat, in einer psychiatrischen Einrichtung gemäß § 63.

Nach Gewaltexzess: Täter kann dauerhafte Unterbringung abwenden

Trotz mehrerer erfolgloser Entzüge in der Vergangenheit und der langjährigen Drogensucht des Mannes habe sich die Kammer am Ende aus vier Gründen dafür entschieden:

Die aktuell angeordnete Therapie verlaufe positiv.

Bereits vor der Tat habe der 26-Jährige versucht, von den Drogen loszukommen, habe Sport getrieben und trotz seines Konsums gearbeitet.

Er habe sich in seinem letzten Wort als intelligenter und reflektierter Mensch gezeigt, der sich seiner Schuld bewusst sei.

Er wisse, dass nur bei einer erfolgreichen Therapie, die ebenfalls mit dem Urteil angeordnete anschließende Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Er wünsche dem Beschuldigten „in seinem Interesse und im Interesse der Allgemeinheit“, dass seine Therapie erfolgreich verlaufe, so Hammer und schließt mit einem „Das war es, was wir zu sagen haben“ die Verhandlung.

