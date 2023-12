Nachdem er einer Mitschülerin mit dem Tod gedroht hat: Jugendlicher sitzt in Haft

Von: Leyla Yildiz

Drucken Teilen

Ein Jugendlicher aus Nersingen sitzt jetzt in Haft. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Ein Jugendlicher droht einer Mitschülerin mit dem Tod und landet in Haft. Er steht bereits unter Verdacht, mit Cannabis zu handeln.

Nersingen – Nachdem er einer Mitschülerin mit dem Tod gedroht hat, befindet sich ein 15-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Der Jugendliche war bereits im Visier der Ermittler wegen des Verdachts auf professionellen Cannabis-Handel, so die Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Donnerstag, 30. November.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Am Montag eskalierte die Situation in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm). Der Jugendliche drohte einer Mitschülerin vor Zeugen mit dem Leben. Die Drohung stand „vermutlich aufgrund einer mit dem Ermittlungsverfahren im Zusammenhang stehenden Aussage“.

Jugendlicher bedroht Mitschülerin mit dem Tod: Polizei nimmt ihn fest

Die Zeugen nahmen die Drohung ernst und riefen die Polizei. Nach der Festnahme des Jugendlichen erließ eine Haftrichterin einen Haftbefehl wegen Verdunklungsgefahr. Der Jugendliche, gegen den schon seit mehreren Monaten ermittelt wurde, befindet sich nun in einer „altersgerechten Justizvollzugsanstalt“, wie die Polizei berichtete. (ly)

Der Justizminister ist besorgt über diese Zahlen: In Bayern gibt es immer mehr Fälle von Jugendgewalt.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.