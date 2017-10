Stichwahl um Landrats-Posten im Kreis Regen

Rita Röhrl und Stefan Ebner wollen Michael Adam in Regen nachfolgen.

Regen – Im Landkreis Regen traten am Sonntag zwei Kandidaten bei einer Stichwahl um den Landratsposten an. Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen hatte kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht. Rita Röhrl, die Kandidatin der SPD, holte mit 46,89 Prozent die meisten Stimmen. Die zweitmeisten Stimmen bekam mit 38,82 Prozent der CSU-Kandidat Stefan Ebner. Jetzt entscheidet sich, wer von beiden die Nachfolge des scheidenden Landrates Michael Adam antritt. Der AfD-Kandidat Johann Müller hatte vor zwei Wochen 8,3 Prozent der Stimmen erhalten, Jens Schlüter (Grüne) knapp sechs Prozent.

Der 32-jährige Michael Adam hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt. Er will seinen Universitätsabschluss nachholen. 2011 war er Deutschlands jüngster Landrat geworden. Drei Jahre zuvor, mit 23 Jahren, hatte er bundesweit für Aufsehen gesorgt, als er in Bodenmais Bürgermeister wurde – und damit jüngster Rathauschef der Republik. „Ich bin alles, was man in Bodenmais nicht sein darf – jung, evangelisch und offen schwul“, hatte er damals seinen überraschenden Wahlerfolg kommentiert. Seine Amtszeit im Landratsamt Regen war jedoch auch von diversen Schlagzeilen geprägt. Der einstige Hoffnungsträger der bayerischen Sozialdemokraten hatte etwa offen ein Alkoholproblem eingeräumt.

