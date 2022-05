Nürnbergs „Bratwurst-Patron“ ist gestorben: Frankenmetropole trauert um ihren obersten Juristen

Von: Nikolas Pelke

Nürnbergs „Bratwurst-Patron“, Hartmut Frommer, ist gestorben. © Herbert Reinl/Stadt Nürnberg

Hartmut Frommer ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Der ehemalige Stadtrechtsdirektor gilt als Wegbereiter des erfolgreichen Schutzes der Nürnberger Bratwurst.

Nürnberg – Hartmut Frommer hat sich als Stadtrechtsdirektor zeitlebens für die Nürnberger Bratwurst eingesetzt. Am vergangenen Freitag, 13. Mai, ist Frommer im Alter von 81 Jahren gestorben. „Wir verdanken Hartmut Frommer sehr viel. Ohne ihn wäre die Nürnberger Bratwurst nicht unter Schutz gestellt worden“, würdigt Rainer Heimler vom Schutzverband Nürnberger Bratwurst die Verdienste des ehemaligen Stadtrechtsdirektors.

Zum Tod von Hartmut Frommer: Er sorgte für den geografischen Herkunftsschutz der Bratwurst

Frommer habe sich als profunder Kenner der Stadtgeschichte frühzeitig für die Wahrung der kulinarischen Traditionen der Frankenmetropole eingesetzt. Während andere in der Verwaltung die Vergangenheit am liebsten als altmodisch abstempeln und hinter sich lassen wollten, hätte Frommer die Chancen des historischen Erbes erkannt. „Hartmut Frommer hat gewusst, dass die alten Traditionen die Stadt Nürnberg wirklich ausmachen.“

Frommer habe sich als kluger Kopf für die scheinbar verstaubten Themen wie Bratwürste, Lebkuchen und Co. im Rathaus stark gemacht. Ohne Frommer als wichtigsten Motor wäre die Nürnberger Bratwurst im Jahr 2003 laut Heimler wohl nicht europaweit unter geografischen Herkunftsschutz gestellt worden.

Zum Tod von Hartmut Frommer: Ein Schwabe findet in Franken eine neue Heimat

Auch die Nürnberger werden Frommer sicherlich vermissen. Besonders mit seinen „Bratwurst-Spaziergängen“ im Rahmen der „Stadt(ver)führungen“ ist Frommer zuletzt öffentlich aufgetreten. „Hartmut Frommer hat die Stadt(ver)führungen immer bereichert. Seine Bratwurst-Spaziergänge sind immer einer der absoluten Publikumsmagneten gewesen.“ Zuletzt habe Frommer im Jahr 2018 über 100 Teilnehmer mit seiner genauso kenntnisreichen wie sympathischen Art begeistert, sagt Diana Meisel vom städtischen Kulturreferat.

Dabei ist Frommer kein gebürtiger Franke gewesen. Hartmut Frommer wurde 1941 in Saulgau in Baden-Württemberg geboren. Das Jura-Studium in Erlangen schloss Frommer mit Promotion und der Bestnote „summa cum laude“ ab. 1970 begann der Jurist seinen Dienst in Nürnberg als Rechtsassessor zur Probe zunächst im Bereich Baurecht. 1991 stieg Frommer als Rechtsreferent zum berufsmäßigen Stadtrat auf. Als „Stadtrechtsdirektor“ wirkte Frommer unter den Oberbürgermeistern Peter Schönlein, Ludwig Scholz und Ulrich Maly.

„Hartmut Frommer war fast sein halbes Leben für die Stadt tätig. Er war dabei fast 17 Jahre lang der oberste Jurist der Stadt Nürnberg und setzte sich unter anderem für eine starke Kommune ein, war einer der juristischen Gründungsväter der Europäischen Metropolregion Nürnberg und des Zweckverbands Gewerbepark Nürnberg-Feucht-Wendelstein. Außerdem engagierte er sich für den Herkunftsschutz der Nürnberger Rostbratwurst“, würdigte der amtierende Oberbürgermeister Marcus König (CSU) die Verdienste des verstorbenen Stadtrechtsdirektors.