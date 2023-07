Nächste Wolfssichtung in Bayern? Bürgermeister in Bayern schießt gegen Politik – „Trügerische Sicherheit“

Von: Felix Herz

Teilen

In Bayern treiben sich wieder Wölfe herum – und sorgen für reichlich Unruhe bei Bauern und Anwohnern. Mindestens eines der Tiere hat es wohl nach Grassau verschlagen.

Grassau – Der Wolf ist zurück in Bayern. Seit Monaten häufen sich die Wolfssichtungen im Freistaat, leider kommt es auch immer wieder zu Vorfällen, bei denen Landtiere gerissen werden. Im April riss zum Beispiel ein Wolf in Unterammergau Wild in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus. Ministerpräsident Markus Söder hatte kürzlich mit seinem Kabinett daher entschieden, den Abschuss eines Wolfes erheblich zu erleichtern. Immer deutlicher zeigt sich: Das Thema Wolf wird Bayern weiter auf Trab halten.

Wolfssichtungen in Grassau? Gemeinde aufgewühlt

Gegenüber rosenheim24.de schilderte eine Anwohnerin eine vermeintliche Wolfssichtung Ende Juni bei Grassau. Es ist nicht die erste in der Umgebung. Daher macht man sich auch in Grassau so langsam mit dem Gedanken vertraut, dass in Bayern umherstreifende Wölfe in Zukunft zur Normalität werden. Meint zumindest Bürgermeister Stefan Kattari (SPD), dem diese Aussicht jedoch ziemlich schwerfällt.

Laut rosenheim24.de sieht er die Regierung in der Pflicht. Es gibt Vorschläge zum Aufstellen von Zäunen, zum Einsetzen eines landkreisübergreifenden Ansprechpartners. Bisher scheint aber nichts davon voranzugehen, auch die finanziellen Hürden sind zu hoch. Man wiege die Menschen in einer „trügerischen Sicherheit“, sagt Kattari rosenheim24.de zufolge.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bauern in Bayern in Sorge vor dem Wolf – eine neue Realität?

Die Rückkehr des Wolfs in den Freistaat sorgt vor allem bei den Almbauern für große Sorgen. Doch auch Hundebesitzer, die mit ihren Vierbeinern für gewöhnlich in den Wäldern der südlichen Landkreise Gassi gehen, müssen nun vorsichtiger sein. Und schließlich muss auch der Mensch selbst aufpassen und sich vor allem bei Begegnungen an bestimmte Verhaltensregeln halten. (fhz)

Garantiert einen Besuch wert: 10 unbekannte Sehenswürdigkeiten in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.