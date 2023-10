Nächtliche Vermisstensuche endet tragisch: Münchner (70) ertrinkt im Steinsee

Von: Josef Ametsbichler

Ein vermisster Schwimmer im Steinsee bei Moosach (Kreis Ebersberg) konnte am Freitagabend nur noch tot geborgen werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Moosach - Ein Schwimmer, der sich am Freitagabend (13. Oktober) in das Wasser des Steinsees bei Moosach im Landkreis Ebersberg begeben hatte, kehrte nicht mehr zurück ans Ufer. Das meldet das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Samstagvormittag. Im Rahmen von Suchmaßnahmen konnte der Mann demnach nur noch tot aus dem See geborgen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Beim Schwimmen im Steinsee: Münchner Paar verliert sich - Ehemann (70) ertrinkt

Am Abend des gestrigen Freitags (13. Oktober) wurde den Ermittlern zufolge gegen 18.30 Uhr bekannt, dass der 70-jährige Rentner aus München auf dem Steinsee vermisst wird. Der Mann sei gemeinsam mit seiner Ehefrau längere Zeit im See schwimmen gewesen und nicht wieder am Ufer angekommen. Die Ehefrau sei entkräftet von Passanten am Ufer aufgefunden worden, worauf der Sucheinsatz eingeleitet wurde.

Schwimmer bei Moosach vermisst: Rettungshubschrauber und 120 Einsatzkräfte vor Ort

Im Rahmen der umfangreichen Suche nach dem Vermissten, in die bei hereinbrechender Dunkelheit neben rund 120 eilends zusammengetrommelten Rettungskräften von Feuerwehr und Wasserwacht auch ein herbeigerufener Polizeihubschrauber eingebunden war, blieb den Rettern der Erfolg leider verwehrt: Laut Polizebericht vom Samstagmorgen konnte der Mann am Freitagabend gegen 21.15 Uhr nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Hergang des tödlichen Unglücks und seinen Begleitumständen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Erding übernommen.

