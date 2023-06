Nahe Traunstein: Zwei Züge beinahe zusammengestoßen

Von: Johannes Welte

Ein Railjet-Zug der ÖBB. © Liberaler Humanist - Wikipedia

Beinahe-Zusammenstoß zweier Fernverkehrszüge zwischen Freilassing und Traunstein: Aus noch ungeklärter Ursache fuhren bei Teisendorf zwei Züge aufeinander zu. Ein Zusammenstoß konnte verhindert werden.

Teisendorf – Gegen 21.15 Uhr war am Donnerstag (Fronleichnam) ein mit 150 Passagieren besetzter Zug von München Richtung Salzburg unterwegs, bestätigt die Bundespolizei in Freilassing einen Bericht der PNP. Ihm kam auf dem gleichen Gleis ein Railjet-Fernverkehrszug der österreichischen Bundesbahn ÖBB mit 86 Fahrgästen an Bord entgegen.

Züge kamen nur 80 Meter voneinander entfernt zum Stehen

Beide Lokführer leiteten eine Sofortbremsung ein, die Züge kamen nahe Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) nur etwa 80 Meter voneinander entfernt zum Stehen. Der Bremsweg eines Zuges ist erheblich länger als der eines Autos. Niemand wurde verletzt. Einer der beiden Züge fuhr dann rückwärts zur nächsten Weiche, wo man ihn auf das richtige Gleis manövrierte, danach konnten die Züge laut Bundespolizei mitsamt den Passagieren ihre Fahrt fortsetzen. Die Bahnstrecke war bis kurz vor 23 Uhr gesperrt. Es kam auch bei anderen Zügen zu Verspätungen, die Bundespolizei addiert die Verzögerungen laut PNP auf 500 Minuten.

Beinahe-Crash zweier Schnellzüge: Möglicher „technischer Defekt“

Die Bahnstrecke München-Salzburg ist eigentlich zweigleisig, damit sich Züge ohne Zusammenstoß begegnen und aneinander vorbeifahren können. Wieso einer der beiden Züge auf das falsche Gleis geleitet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Ein Sprecher spricht von einem möglichen „technischen Defekt“. Zum Zeitpunkt des Ereignisses habe es in der Region heftige Gewitter gegeben.

Ein Blitzeinschlag in ein Stellwerk sei möglich, aber auch menschliches Versagen werde geprüft. Ein Vergleich mit dem Zusammenstoß zweier Nahverkehrszüge bei Bad Aibling im Jahr 2016 mit zwölf Toten sei jedoch übertrieben. Damals waren „Beide Zugführer hatten den Befehl, nur mit 40 km/h zu auf Sicht zu fahren, darum konnten sie rechtzeitig bremsen, als sie den entgegenkommenden Zug sahen.“

