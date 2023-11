Narren feiern in Bayern: Keine Ermahnungen wie in Köln – „Nicht mit dem Rheinland vergleichbar“

Auch in Bayern wurde der 11.11 gefeiert (Archivbild) © Heiko Becker/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die nächsten drei Monate feiern die Narren bayernweit wieder bei Prunksitzungen und Straßenfasching. Im Februar steht dann die „Fastnacht in Franken“ an.

München - Mit dem 11.11. um 11.11 Uhr hat für Bayerns Narren wieder die Zeit gelebter Disziplinlosigkeit begonnen. Hunderte Narren versammelten sich in Städten wie Würzburg, Nürnberg und München zum Sessionsauftakt und hießen die neuen Prinzenpaare willkommen. Nach Angaben der Organisatoren waren auf dem Viktualienmarkt in München etwa 500 Menschen versammelt. In den nächsten drei Monaten heißt es nun „Helau“ bei Prunksitzungen, Straßenfasching und Fernsehfastnacht.

11.11 um 11.11 Uhr: Bayerische Narren feiern

Die Tanzmariechen haben monatelang fleißig geübt und die Garden haben ihre komplexen Choreographien perfektioniert. Spielmannszüge sollen die Zuschauer bei den traditionellen Faschingsumzügen dann im Februar in Stimmung bringen, bevor am Aschermittwoch, dem 14. Februar 2024, wieder alles vorbei ist. Vorher wird es in der Kultsendung „Fastnacht in Franken“ des Bayerischen Rundfunks am 2. Februar wieder turbulent zugehen.

Wer für die Umzüge und Galas in diesem Jahr ein besonders auffälliges Kostüm sucht, hatte am Samstag die Möglichkeit, im Mainfranken Theater Würzburg zu stöbern. Dort sollten die Kostüme vergangener Produktionen zum Verkauf angeboten werden.

„Nicht mit dem Rheinland vergleichbar“: Narren feiern in Bayern

Die Polizei hatte am Samstag in Bayern nicht vor, mit zusätzlichen Kräften in den Karnevalsgemeinden präsent zu sein, um die Fröhlichkeit in geordnete Bahnen zu lenken. „Der Regierungsbezirk Unterfranken lässt sich bezüglich der feierwütigen Faschingsjecken nicht mit dem Rheinland vergleichen“, hieß es etwa beim Polizeipräsidium Unterfranken.

„Feiern Sie friedlich, respektieren Sie im Verhalten andere Mitmenschen und lassen Sie die Finger von übermäßigem Alkoholkonsum“, hieß es vielerorts. Ermahnungen wie in Köln, nicht in Hauseingänge zu urinieren und sich ein bisschen zu benehmen, sind aus Sicht der Polizei in Bayern nicht nötig. (kam/dpa)

