Plötzlich berühmt: Eishockey-Team aus Oberbayern läuft bei „Navy CIS“ – TikTok-Video geht viral

Von: Felix Herz

Ein unverhoffter Auftritt in der amerikanischen Krimi-Serie „Navy CIS“ machten den EHC Waldkraiburg nun berühmt (Symbolbilder). © Ronald Grant / Pius Koller / Merkur-Collage

In der Fernsehserie „Navy CIS“ taucht eine Eishockey-Mannschaft aus Bayern auf. Der Verein ist nun auch dank TikTok berühmt.

Waldkraiburg – Es ist alles andere als alltäglich, dass ein Spiel einer bayerischen Amateur-Eishockeymannschaft im US-amerikanischen Fernsehen übertragen wird. Noch außergewöhnlich ist es aber, wenn ein solches Spiel im Hintergrund einer der meistgesehenen TV-Serien läuft. Im Fall der „Löwen“, des EHC Waldkraiburg, war es aber so.

EHC Waldkraiburg bei „Navy CIS“: TikTok-Video wird viral

Es ist das Spezialgebiet des TikTokers „NoProblemGambler“, der im echten Leben Ian Araujo heißt und aus Kanada stammt: Auf seinem Kanal geht er Sportszenen, die im Hintergrund großer TV-Serien laufen, auf den Grund und findet heraus, um welche Spiele es sich dabei handelt. Damit hat Araujo Erfolg – fast eine Million Menschen folgen seinem Account und schauen seine Recherche-Videos.

Vor wenigen Tagen wurde er von einem Nutzer herausgefordert, das Eishockey-Spiel, im Hintergrund der zweiten Folge der 13. Staffel von „Navy CIS“, einer bekannten US-Krimi-Serie, zu finden. „NoProblemGamer“ nahm sich der Aufgabe an – und schaffte es. Die Lösung des kniffligen Video-Rätsels lag in Bayern. Denn bei dem gezeigten Spiel handelt es sich um ein Viertliga-Spiel der Eishockey-Bayernliga aus dem Jahr 2015. Am 4. Januar empfing der EHC Waldkraiburg den ESC Dorfen, die „Löwen“ die „Eispiraten“, zum Derby.

EHC Waldkraiburg freut sich über virales Video – hat aber „keine Ahnung“

Beeindruckende 1,7 Millionen Nutzer sahen das Video von „NoProblemGamer“ bisher – eine für den Eishockey-Verein aus dem Amateurbereich wohl ungekannte Aufmerksamkeit. Doch warum landete das Spiel bei „Navy CIS“? Da ist auch Wolfgang Klose, Präsident des Bayernligisten, überfragt. Dem Bayerischen Rundfunk (BR) sagte er: „Ich habe keine Ahnung, wie die da drangekommen sind.“

Man darf vermuten, dass das Spiel wegen günstiger Lizenzkosten bei „Navy CIS“ landete. Das ändert freilich nichts daran, dass es ein Grund zur Freude für den EHC Waldkraiburg ist. Auf unserer Homepage und unserer Facebookseite haben wir auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass sich da auf einmal sehr viel mehr Leute für uns interessieren“, berichtet Klose dem BR. (fhz)

