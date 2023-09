Nazi-Parole auf AfD-Wahlplakat? Spruch sorgt für Aufschrei – Kriminalpolizei ermittelt

Von: Lisa Metzger

In Passau hat die Polizei AfD Wahlplakate entfernt. Auf ihnen soll der Passus „Alles für Deutschland“ zu lesen gewesen sein: Ein Spruch, der von den Nationalsozialisten stammt und dessen Verwendung strafbar ist. Was bisher bekannt ist.

Passau - Am Freitagabend (8. September) sind Wahlplakate der AfD in Passau durch einen Nutzer der Plattform „X“ (vormals „Twitter“) in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, weil auf ihnen die Nazi-Parole „Alles für Deutschland“ zu lesen war. Ein Spruch, der nicht nur an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte erinnert, sondern auch gegen den Grundsatz verstößt, keine Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen zu verwenden. Dazu gehören auch Parolen aus der NS-Zeit. Noch am Freitagabend habe die Polizei nach eigenen Angaben die entsprechenden Plakate abgehängt und nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen in diesem Fall eingeleitet.

Nazi-Parole auf AfD-Wahlplakaten: Wer ist für diese Wahlwerbung verantwortlich?

Wie es zu diesem Eklat kommen konnte? Der Landesvorsitzende der AfD, Stephan Protschka, sagte am Montag, dass die Plakate nicht vom Landesverband genehmigt worden seien. Er vermutet, dass diese von einem lokalen Bezirkstagskandidaten stammen müssen. Er selbst, so behauptet Protschka, habe umgehend den Kreisverbandschef kontaktiert und diesen aufgefordert, die Wahlplakate zu entfernen. „So etwas hat in der AfD nichts verloren“, sagte Protschka. „Gewisse Sprüche werden einfach nicht verwendet - und da gehört ‚Alles für Deutschland‘ dazu.“

Doch wer hat die Plakate letztlich so freigegeben? Wer hat sie aufgehängt? Ob und um welchen AfD-Kandidaten in der Region Passau es sich handelt - dazu konnte das Polizeipräsidium Niederbayern keine näheren Informationen geben. „Wir haben grundsätzlich einen Tatverdächtigen“, sagt Polizei-Pressesprecherin Kathrin Hiller auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Da die Ermittlungen derzeit noch liefen, könne man aber keine näheren Angaben machen, um wen es sich dabei handelt. Hiller bekräftigt auch, dass erst noch geprüft werden müsse, ob es sich bei dieser Parole wirklich um eine strafrechtlich relevanten Inhalt handelt. Das werde „in enger Abstimmung mit der Staatanwaltschaft Passau“ erörtert.

