Mann rastet aus und verletzt dabei Hund: Tier muss kurz darauf eingeschläfert werden

Von: Leyla Yildiz

Ein Yorkshire-Terrier musste nach einem eskalierten Streit eingeschläfert werden. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Weil eine Frau auf dem Gehweg parkte, ist ein Mann in Neu-Ulm ausgerastet und hat dabei einen Hund verletzt. Er musste daraufhin eineschläfert werden.

Neu-Ulm – In Neu-Ulm ist ein Streit am Sonntagnachmittag (10. Juli) eskaliert, sodass ein Hund eingeschläfert werden musste. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung bekannt gab, hatte zuvor eine 44-Jährige ihr Auto auf dem Geh- und Radweg abgestellt. Ein 43-jähriger Mann beschimpfte und bedrohte die Autofahrerin, welche noch bei geöffneter Tür am Steuer ihres Wagens saß.

Streit in Neu-Ulm eskaliert: Yorkshire-Terrier muss eingeschläfert werden

Daraufhin trat der Mann mit seinem Fuß zweimal gegen die geöffnete Fahrertür und klemmte den Yorkshire Terrier der Frau ein. Der Hund erlitt so schwere Verletzungen, weshalb er wenig später eingeschläfert werden musste. Jetzt läuft gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und einem Vergehen gegen das Tierschutzgesetz. (ly)

