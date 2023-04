Zutritt zu Bar verwehrt: 18-Jähriger wird aggressiv und beißt Polizisten in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Ein junger Mann griff in Oberbayern Polizisten an (Symbolbild). © IMAGO / aal.photo

Weil er zuvor negativ aufgefallen war, verweigerte das Bar-Personal einem jungen Mann den Zutritt. Der griff die hinzugerufene Polizei an.

Neuburg an der Donau – Ein 18-Jähriger ist nach einem Streit vor einer Bar im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (Oberbayern) festgenommen worden. Er leistete heftigen Widerstand und verletzte einen Beamten.

18-Jähriger wird in Oberbayern nicht in Bar gelassen – Polizei wird gerufen

Der junge Mann war schon früher negativ in der Bar in Neuburg an der Donau aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Das Personal habe ihm deshalb in der Nacht zu Sonntag, 16. April, den Einlass verwehrt. Der 18-Jährige zeigte sich uneinsichtig, weshalb die Polizei gerufen wurde, um die Situation zu klären.

18-Jähriger beißt Polizisten, schlägt mit Knien aus und will Kopfstöße verteilen

Er zeigte sich den Angaben zufolge jedoch weiter renitent und widersetze sich den Anordnungen der Polizisten. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht, um seinen Gesundheitszustand zu prüfen. Dort wehrte er sich weiter massiv gegen die Polizisten. Er versuchte, sie mit Kopfstößen zu treffen und schlug mit seinen Knien aus. Bei der Fahrt zu einer Haftzelle biss er einem Beamten in den Arm und stieß ihn mit seinem Knie in den Bauch.

Der gebissene Beamte erlitt leichte Verletzungen. Der junge Mann muss sich wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten, hieß es. Die Polizei ermittelt auch, ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. (kam mit dpa)

