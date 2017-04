Neue Statistik - so lauten die Kindernamen in Bayern

München - Die Frage nach dem Namen für ihren Nachwuchs ist für viele Eltern wohl eine der spannendsten in den Monaten vor der Geburt. So entschieden sich die Paare in Bayern:

Maximilian und Marie sind erneut die beliebtesten Vornamen in Bayern. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Mittwoch mit. Demnach wählen bayerische Eltern für ihr Baby gerne einen klassischen Namen. Auch in den vergangenen Jahren lagen Marie und Maximilian ganz vorne. Beim zweiten Platz gab es ebenfalls keinen Wechsel: 2016 blieb es wie im Jahr zuvor bei Sophie und Alexander. Es folgen bei den Mädchen Maria und Sophia, bei den Buben Lukas und Elias.

Auch bundesweit war Marie 2016 der beliebteste Vorname für Mädchen. Maximilian landet auf Platz 3 - der beliebteste männliche Vorname deutschlandweit ist Elias. Die GfdS wertete die Daten von etwa 650 Standesämtern in Deutschland und damit mehr als eine Million Einzelnamen aus. Dies entspricht nach den Worten von Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels rund 97 Prozent aller vergebenen Vornamen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa/Symbolbild