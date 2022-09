Glasscheibe an Zug zerschmettert: 22-Jähriger randaliert mit 2,7 Promille und flüchtet

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann zerschmetterte in Neumarkt in der Oberpfalz die Scheibe eines Zuges. © Bundespolizei

Ein junger Mann randalierte in Neumarkt in der Oberpfalz. Er zerschmetterte die Scheibe eines Zuges. Der 22-Jährige war stark alkoholisiert.

Neumarkt in der Oberpfalz – Samstagnacht (3. September) hat ein 22-Jähriger seiner Wut am Bahnhof von Neumarkt in der Oberpfalz freien Lauf gelassen. Das teilte die Bundespolizei Waldmünchen am Montag mit. Die Türe eines Personenzuges ist jetzt beschädigt und muss ausgetauscht werden.

Weil er um 4:30 Uhr in einer Bäckerei am Regensburger Hauptbahnhof noch nicht bedient wurde, rastete ein Mann völlig aus. Die Polizei musste anrücken.

Neumarkt in der Oberpfalz: Mann randaliert am Bahnhof und zerschmettert Glasscheibe an Zugtür

Demnach wurde die Leitstelle der Bundespolizei Waldmünchen gegen 22.45 Uhr über eine randalierende Person am Bahnhof Neumarkt in der Oberpfalz informiert. „Aus noch ungeklärtem Motiv schlug ein 22-jähriger Deutscher mehrfach von außen gegen die Zugtüre eines Regionalexpresses und zerschmetterte dabei eine Glasscheibe“, heißt es in der Pressemitteilung zu dem Vorfall.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Neumarkt in der Oberpfalz: Mann randaliert am Hauptbahnhof und flüchtet - 2,7 Promille intus

Der junge Mann flüchtete danach zum Taxistand am Bahnhof. Beamte der Polizeiinspektion Neumarkt fahndeten nach dem Verdächtigen und konnten ihn kurze Zeit später festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige stark angetrunken war. Er hatte 2,7 Promille intus, so die Polizei weiter.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (kam)

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.