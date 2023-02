Neun Jahre unschuldig im Knast: Netflix bringt Doku über „Big Mäck“

Von: Tanja Kipke

Da er einem Bankräuber zum Verwechseln ähnlich sah, wurde Donald Stellwag zu neun Jahren Haft verurteilt. Durch Zufall schnappte man den wahren Verbrecher.

Nürnberg – Der Fall schockiert noch heute. Donald Stellwag (mittlerweile 65) saß in den 90er Jahren für mehrere Jahre wegen eines Bankraubs in Nürnberg im Gefängnis. Und das, obwohl er die Tat gar nicht begangen hat. Immer wieder beteuerte er seine Unschuld. Da er nicht gestand, musste er die ersten sechs Jahre in Einzelhaft, wo man ihm soziale Betätigungen verwehrte. Jetzt brachte Netflix eine Doku über Stellwag, auch „Big Mäck“ genannt, heraus, die bereits nach wenigen Tagen millionenfach gestreamt wurde.

Netflix-Doku über Donald Stellwag: „Tragisch und kurios zugleich“

„Der Dicke war’s“: 1995 reichen Merkmale des Äußeren aus, um Stellwag zu verhaften. Als groß und korpulent wurde ein Räuber beschrieben, der eine Bank in Nürnberg ausraubte. Hinweise durch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ bringen die Ermittler auf Stellwag. Ein Gutachter kann Stellwag durch sein Ohr auf einem Foto identifizieren. Trotz Alibi wird er zu neun Jahren Haft verurteilt. „Insgesamt neun Jahre saß er unschuldig hinter Gittern, sein Fall schrieb deutsche Justizgeschichte“, heißt es in der Netflix-Beschreibung.

Unschuldig als Bankräuber verurteilt: Donald Stellwag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth 2001. © Manuela_Meyer/dpa/Archivbild

Nach seiner Entlassung fassen die Behörden den wahren Täter, der Stellwag zum Verwechseln ähnlich sieht. Der gebürtige Franke erhält eine Entschädigung von 20 D-Mark für jeden Tag im Gefängnis. Netflix beschreibt die Geschichte von Stellwag als „tragisch und kurios zugleich“. 2009 wird ein Goldtransporter überfallen und der Täter, der berüchtigte Gangster-Rapper Xatar, beschuldigt Stellwag als Drahtzieher.

„Begeht er nun die Verbrechen, die er bereits abgesessen hat?“

Wieder wird Stellwag festgenommen, allerdings direkt wieder freigelassen, da starkes Übergewicht, zwei Tumore, Diabetes und andere Krankheiten ihn haft- und verhandlungsunfähig machten. „Begeht er nun die Verbrechen, die er bereits abgesessen hat? Wird er so zum Rächer seines eigenen Schicksals?“, fragt sich Netflix. In der Doku beteuert Stellwag seine Unschuld. „Big Mäck: Gangster und Gold“ ist seit dem 20. Januar auf der Streamingplatform zu sehen. (tkip)

