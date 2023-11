Zentimeterweise Neuschnee, Dauerfrost, -15 Grad: Winter schlägt in Franken voll zu

Von: Katarina Amtmann

In Franken wird es frostig (Archivbild). © IMAGO / Bihlmayerfotografie

Der Winter ist in Bayern angekommen. In Franken wird es in der neuen Woche schneien, hinzu kommen stellenweise frostige Temperaturen.

Nürnberg - „Während es im Regnitztal oft nur zu Schneeflecken reicht, wächst die Schneedecke in den Höhenlagen von Fränkischer und Hersbrucker Schweiz am Montag auf 15-20 cm.“ Das berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region am Sonntag, 26. November. Schuld daran ist nicht nur der Höhenunterschied, sondern auch die größere Niederschlagsintensivität.

Winter in Franken: Schneefall und Temperaturen unter 0 Grad

Am kräftigsten sind die Niederschläge laut Ochs am Montag (27. November) am späten Nachmittag und frühen Abend. Dann fällt sogar in „ganz tiefen Lagen“ vorübergehend Schnee statt Regen. Die Frostgrenze sinkt am Montag im Laufe des Tages von 600 auf 400 Meter. In der Nacht gibt es in Mittelfranken dann einen Anstieg auf 800 Meter, das heißt die Niederschläge gehen dort vorübergehend in allen Höhenlagen in Regen über.

Am Dienstag geht der Regen dann laut des Wetter-Experten überall in Schneefall über. Ab Mittag klingen die Niederschläge von Norden her ab. Die Temperaturen sinken ab dem Nachmittag überall etwas unter 0 Grad. Ist also ein Winterwunderland in Sicht? Weit gefehlt. Denn „das kommt in tiefen Lagen eben erst nach Ende des Schneefalls, d.h. dort wird nur der vorhandene Schneematsch überfrieren.“

Temperaturen bis unter -15 Grad: Dauerfrost in Teilen Frankens

In der Nacht zum Mittwoch klart es auf, die Temperaturen sinken je nach Schneedecke auf -4 bis unter -15 Grad. Der Mittwoch ist laut Ochs dann ein schöner und niederschlagsfreier Wintertag. Zeitweilig scheint sogar die Sonne. Die Höchsttemperatur beträgt im Regnitztal +1 Grad. Oberhalb von 400 m herrscht Dauerfrost.

Die weitere Prognose ist derzeit noch unklar, denn die Zugbahn des nächsten vom Atlantik heranziehenden Tiefs am Donnerstag ist laut Ochs noch sehr unsicher. „Bei einer südlichen Zugbahn merken wir gar nichts und das kalte und niederschlagsfreie Wetter hält an. Bei einer mittleren Zugbahn haben wir Schneefälle und Dauerfrost. Und bei einer nördlichen Zugbahn gehen die Schneefälle in Regen über mit einem Temperaturanstieg auf +5 Grad.“ Wie das Winter-Wetter in Franken weitergeht, bleibt also abzuwarten. (kam)

