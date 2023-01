Waffen- und Sprengstofffund im Kinderzimmer: Polizei nimmt zwei 13-Jährige fest

Von: Thomas Eldersch

In der Oberpfalz wurde bei zwei 13-Jährigen Soft-Air-Waffen und Sprengstoff gefunden. © imago stock&people/Symbolbild

Bei Wohnungsdurchsuchungen in der Oberpfalz stellte die Polizei Sprengstoff und Soft-Air-Waffen sicher. Die Besitzer – zwei 13-jährige Buben.

Neustadt an der Waldnaab – Drei Wohnungen wurden am heutigen Montag, 16. Januar, im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab durchsucht. Dabei fanden die Polizisten Sprengstoff und Soft-Air-Waffen. Die Besitzer waren zwei 13-jährige Buben, die anschließend von den Beamten in Gewahrsam genommen wurden.

Beiträge im Netz führen die Polizisten auf die Spur der 13-Jährigen

Die Razzia in den drei Wohnungen führte laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben der Oberpfalz auf richterlichen Beschluss durch. Grund für die Durchsuchung waren Äußerungen und Beiträge der beiden 13-Jährigen im Netz. Sie verbreiteten diese auf mehreren sozialen Netzwerken, heißt es weiter. Aus diesen Posts ergab sich der Verdacht, dass die Kinder im Besitz von verbotenen Gegenständen seien könnten. Weiter heißt es: „Außerdem ergaben sich Anhaltspunkte, dass diese möglicherweise Straftaten planen könnten.“

Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten eine Reihe an Beweismitteln, die anschließend sichergestellt wurden. Darunter befanden sich beispielsweise sogenannte Anscheins- beziehungsweise Soft-Air-Waffen. Weiter stellten die Ordnungshüter Handys und Datenträger sicher. Außerdem fanden die Polizisten selbstgebaute Sprengkörper oder zumindest Gegenstände, die den Anschein erwecken sollten. Die Ermittler fanden zudem Sprengstoff, der wohl einem Angehörigen der Kinder zuzuordnen ist.

13-Jährige werden in Spezialklinik eingewiesen

Für den Sprengstoff und die vermeintlichen Sprengkörper musste die Technische Sondergruppe (TSG) des Bayerischen Landeskriminalamtes anrücken. Sie sprengten die Gegenstände in der Nähe des Fundorts unter kontrollierten Umständen. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Die näheren Umstände der im Raum stehenden Straftaten sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.“ Die beiden 13-Jährigen wurden jedenfalls in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingewiesen. (tel)

