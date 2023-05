Da schau her! Rosenheim-Cops-Neuzugang teilt erstes Foto vom Set – und macht damit wichtiges Detail offiziell

Von: Armin T. Linder

Teilen

Immer mehr Details zur nächsten „Rosenheim-Cops“-Staffel werden bekannt: Jetzt wurde ein erwartbares Detail durch ein Instagram-Foto quasi offiziell.

Update vom 20. Mai 2023: Schönes Geschenk zum Wochenende für die Fans der „Rosenheim-Cops“: Michaela Weingartner hat bei Instagram ein Foto von den Dreharbeiten geteilt. Mit ihrem neuen Serien-Partner! „Kommissare Stadler und Beck wünschen ein schönes Wochenende“, schreibt sie dazu. Weingartner ist eine von zwei neuen Hauptdarstellerinnen (siehe Ursprungsartikel unten) im Cast.

Damit darf auch als offiziell gelten, was naheliegend war: Sie bildet ein Ermittler-Duo mit Dieter Fischer alias Anton Stadler. Das ist nur logisch, da Weingartner die Nachfolgerin der ausgestiegenen Sophie Melbinger ist. Ihr Rollenname: Julia Beck. Das zweite Ermittler-Duo bilden wohl weiterhin Igor Jeftić als Sven Hansen und Baran Hêvî als Kilian Kaya. Die neuen Folgen sollen ab Herbst ausgestrahlt werden. Auch ein Gastschauspieler hat einen Schwung Fotos geteilt - erkennen Sie die Ausflugsgaststätte?

Rosenheim-Cops: Erstes gemeinsames Foto des künftigen Ermittler-Duos – Fünf „Neue“ für 23. Staffel nun klar

Unser Artikel vom 8. April 2023: München - Die schlechte Nachricht: Es ist monatelanges Warten angesagt für die Fans der „Rosenheim-Cops“, bis die Folgen der 23. Staffel starten, die seit Mitte März gedreht wird. Die gute Nachricht: Nachdem die 22. Staffel fertig gesendet ist, bekommen die Zuschauer wie gewohnt stapelweise Wiederholungen serviert. Auch auf dem Haupt-Sendeplatz dienstags um 19.25 Uhr.

Bis dahin sickern immer mehr spannende Häppchen durch zu dem, was da kommen mag. So sind zwei Hauptdarstellerinnen aus der Serie ausgestiegen und haben bei tz.de auch die Gründe erklärt. Ihre Nachfolgerinnen stehen bereits fest. Anastasia Papadopoulou verkörpert künftig die Pathologin Dr. Elena Dimos. Und es gibt eine neue Ermittlerin: Michaela Weingartner schlüpft in die Rolle der Kommissarin Julia Beck.

Rosenheim-Cops: Foto zeigt neues Ermittler-Duo zusammen mit Azizè Flittner

Da sie Birte Andresen (gespielt von Sophie Melbinger) beerbt, war schon davon auszugehen, dass Beck künftig an der Seite von Anton Stadler (gespielt von Dieter Fischer) auf Mördersuche geht. Das bestätigt nun auch ein Foto. Dieses hat Schauspielerin Azizè Flittner bereits Mitte März weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit gepostet. Flittner war wohl als Episodengast bei den „Rosenheim-Cops“ dabei. Inzwischen ist das Bild auch auf größeren Kanälen gelandet. Es ist das wohl erste öffentliche gemeinsame Foto des neuen Ermittler-Duos Stadler/Beck, besser gesagt von Schauspieler Dieter Fischer und Schauspielerin Michaela Weingartner, mit Flittner in der Mitte.

Dieter Fischer als Anton Stadler und Michaela Weingartner (r.) als Julia Beck bilden künftig das neue Ermittler-Duo. Das Foto postete Azizè Flittner (Mitte), die ebenfalls in der 23. Staffel mit von der Partie ist. © Azizè Flittner/Instagram

Die „Rosenheim-Cops“-Fans dürfen sich also auf viele frische Gesichter freuen: Weingartner und Papadopoulou als neue Hauptdarstellerinnen sowie Flittner in einer Episodenrolle. Und es sind noch weitere klar, die mindestens eine Folge lang in der 23. Staffel mitspielen werden. Katharina Schwarzmaier wird, wie aus einem offiziellen Instagram-Foto hervorgeht, dabei sein. Sie ist im „Rosenheim-Cops“-Kosmos kein komplett unbekanntes Gesicht und war schon mehrfach als Gast dabei.

Rosenheim-Cops: Hausmeister Winkler bekommt in der nächsten Staffel einen Cousin

Auch ein fünfter Star wurde schon bekannt gegeben: Nicolas Wolf, den Gucker von „Lena Lorenz“ und „Alarm für Cobra 11“ kennen dürften, taucht ebenfalls auf einem Foto beim offiziellen Instagram-Kanal der ZDF-Serie auf.

Er werde „als Cousin unseres Hausmeisters, Herrn Winkler“ seinen Auftritt haben, heißt es. Viel Grund zur Vorfreude also - und noch Monate Zeit, um sich mit spannenden Nebengeschichten zu beschäftigen. Wussten Sie, dass Miriam Stockl einst Michi Mohr ziemlich nahe gekommen ist? Fast wär was draus geworden ... (lin)