„Nicht akzeptable Zustände“ in Passau? Stadt sieht Müllproblem – und lässt Anwohner richtig blechen

Von: Felix Herz

Teilen

Passau hat ein Müllproblem – das die Anwohner gar nicht sehen. Blechen müssen sie für die ausgeweitete Reinigung trotzdem, und das nicht gerade wenig. © Screenshot Extra 3 Realer Irrsinn / YouTube

Hat Passau ein Müllproblem? Da scheiden sich die Geister. Jetzt kommt die Reinigung jedenfalls täglich. Zahlen müssen das die Anwohner.

Passau – Kuriose Situation im niederbayerischen Passau: Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) und der Stadtrat sehen ein Müll-Problem – und die Anwohner nicht. Erstere haben, das geht aus dem Satire-Beitrag „Realer Irrsinn“ der NDR-Sendung Extra 3 hervor, zu Beginn des Jahres entschieden, dass die städtische Reinigung nun öfter anrückt. Zahlen müssen dies aber die Anwohner.

„Realer Irrsinn“: Das Müll-Problem von Passau

Zunächst zeigt der „Realer-Irrsinn“-Beitrag den Status quo in Passau: Passanten und Anwohner behaupten felsenfest, dass es im Stadtgebiet sauber wäre und keine willkürliche Verschmutzung stattfinde. Das sehen Bürgermeister und Stadtrat wohl anders. Denn sie lassen das städtische Reinigungsamt nun, statt wie vorher einmal pro Woche, sieben Mal pro Woche anrücken.

Zur Begründung heißt es laut Extra 3 aus dem Büro des Bürgermeisters, dass „die Nichteinigung an einem Wochentag zu nicht akzeptablen Zuständen führen würde“. So weit, so gut – wäre da nicht die Sache mit den Kosten.

Ein weiterer „Realer Irrsinn“ aus Bayern: Die teure Brücke ohne Boden in Nürnberg.

Anwohner werden zur Kasse gebeten – und das nicht zu wenig

Hier steckt der „reale Irrsinn“, der dem Beitrag seinen Namen verleiht. Denn nicht nur müssen die Anwohner für einen Mülldienst zahlen, die sie für gar nicht nötig halten – sondern der ist auch noch richtig teuer. Die Kosten richten sich nach der Breite des Anwohner-Hauses. Ein Beispiel aus dem Beitrag: Für seine 22 Meter muss ein Anwohner nun pro Jahr 712 Euro zahlen – statt wie bisher 84 Euro. „Das ist Wucher“, sagt er dazu nur schulterzuckend.

Das wollten die Anwohner nachvollziehbarerweise nicht auf sich sitzen lassen – und hängten ein Protestbanner über einen ihrer Zäune. Doch – der Mülldienst ist fleißig. Sofort war das Plakat verschwunden. Angesprochen darauf erklärte der Bauhof-Mitarbeiter laut Anwohner, dass er die „Order“ habe, das Banner abzuhängen. Ein weiterhin sauberes, aber nun deutlich teureres Pflaster in Passau. (fhz)

Die schönsten Spaziergänge und Wanderungen im bayerischen Herbst: Indian Summer im Freistaat Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.