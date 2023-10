„Nicht einmal mehr ein Zahnbürstl“ – Familie steht nach Brand mit nichts da

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Die Kellers aus Sulzemoos haben nichts mehr. In der Nacht zum 19. Oktober bricht in ihrem Haus und Stadel ein verheerendes Feuer aus. Alles, was sie retten konnten, waren sie selbst.

Sulzemoos – Es ist ein ganz normaler Abend bei Familie Keller. 22.30 Uhr. Die beiden Jungs liegen längst im Bett und schlafen. Mutter Joana war gerade dabei, es ihnen auf dem Sofa liegend gleich zu tun. So richtig munter ist nur noch Vater Stefan, der plötzlich laute Geräusche vernimmt, denkt, „da räumt einer was auf“, und mal eben nachsieht. „Als ich die Tür aufgemacht habe, war es nur noch hell“, erinnert er sich. „Mir war klar, es brennt. Nur hab’ ich geglaubt, es ist nicht so schlimm.“

Kein Wunder, Stefan Keller steht unter dem Vordach und kann nicht genau sehen, dass sein Stadel neben dem Haus bereits lichterloh brennt. Erst als sein Vater, der im Haus gegenüber wohnt, anruft und ins Telefon brüllt: „Schaut, dass Ihr rauskommt!“, wird ihm die Situation schlagartig klar.

Rekonstruktion einer schlimmen Nacht: So verlief der Rettungseinsatz

Joana Keller holt derweil die Buben und den Hund, Stefans Vater die Katze. Barfuß, in Schlafanzug und T-Shirt, bringen sich die Kellers in Sicherheit. „Ich bin zu den Nachbarn gegangen. Dann habe ich gesehen, dass auch unser Haus brennt“, so die 36-Jährige. Aus den Augenwinkeln erkennt sie einen weiteren Nachbarn, der mit dem Gartenschlauch in der Hand da steht und löschen möchte. Ein freilich sinnloses Unterfangen, denn in den folgenden Minuten breitet sich der größte Brand aus, denn die 3000-Seelen-Gemeinde jemals gesehen hat.

Die Kellers und die unmittelbaren Nachbarn werden von den eintreffenden Rettungskräften ins Rathaus gebracht und dort mit Essen und Getränken versorgt. „Von Nachbarn bekamen wir Schuhe, und die Kinder was zum Anziehen“, so Joana Keller. Freunde bringen sie später nach Sittenbach, wo sie in Haus von Joanas Mutter unterkommen. Der Feuerwehr gelingt es in den folgenden Stunden, dass das Feuer nicht auch noch auf weitere Gebäude in der dicht bebauten Ortsmitte übergreift.

Nach Brandnacht: Familie versucht in ein normales Leben zu finden

Am nächsten Morgen kehren die Kellers nach Sulzemoos zurück. „Der schlimmste Moment war, als wir noch mal am Haus vorbeigegangen sind“, sagt Mutter Joana. Die Kellers hatten es 2016 gebaut. Nun schauen sie auf verkohlte Mauern. Der Stadel, in dem Stefan Keller, der gemeinsam mit einem Partner ein Elektrogeschäft betreibt, das Material lagerte, ein Trümmerhaufen. Vier Firmenautos, die davor geparkt waren, komplett ausgebrannt.

Die Ursache des Brands ist noch nicht ermittelt. Doch das ist den Kellers egal. „Wir versuchen jetzt, wieder ins normale Leben zurückzukommen“, sagt Mutter Joana. „Wichtig ist, dass die Kinder wieder in den Alltag finden.“

Verkohlte Mauern, der Stadel ein Trümmerfeld, die Firmenautos komplett ausgebrannt: Stefan Keller zeigt auf das, was vor dem Feuer das kleine Reich seiner Familie in der Ortsmitte von Sulzemoos war. © habschied

Die Bilder aus der Brandnacht aber bleiben im Kopf. „Wir merken abends um fünf Uhr, dass wir heute noch gar nichts gegessen haben“, sagt die 36-Jährige. „Oder ich wache mitten in der Nacht auf und denke, ich muss noch den Kuchen, den ich für den Kindergarten gebacken habe, aus dem Haus holen.“ Surreal.

Auch den Mann mit dem Gartenschlauch haben die Kellers noch vor Augen. So sinnlos dessen Aktion einem erscheinen mag, sie ist aber eines: ein Sinnbild für die unfassbare Hilfsbereitschaft, die die Menschen im Dorf, aber auch weit darüber hinaus bis heute an den Tag legen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.)

Großartige Hilfsbereitschaft

Bereits am Tag nach dem Feuer werden die Kellers mit Sachen „schnell und gut versorgt“, meint Vater Stefan. Dazu kommen viele Geldspenden. „Das ist schwer in Worte zu fassen“, ergänzt Joana. „Es kommen einem die Tränen, wenn man sieht, dass da Leute dabei sind, die man kennt, und von denen man weiß, dass sie nicht viel Geld haben. Das gibt uns die Kraft und den Mut, das Ganze durchzustehen.“ Und Stefan ergänzt: „Vielleicht schaffen wir es wieder, ein Haus zu bauen.“ Bis auf Weiteres wohnt die Familie auf dem Speicher im Haus von Stefans Vater.

Von der Hilfsbereitschaft sind die Kellers überwältigt und sehr, sehr dankbar. „Ich habe auch gemerkt, wie groß unser Bekanntenkreis ist“, sagt Stefan. „Und wie alle zusammen helfen“, meint Joana. „Klar“, fügt Stefan Keller an, „wir sind nicht pleite. Wir hatten ja kein Geld zu Hause rumliegen.“ Und sein Geschäft mit neun Angestellten läuft weiter – nicht zuletzt, weil drei Autos vom Feuer verschont geblieben sind. Aber erst „so nach und nach fällt einem auf, was wir alles hatten, und was jetzt fehlt“, sagt der 38-Jährige. Und das ist beileibe nicht nur ein Zahnbürstl.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.