Nicht Mallorca: Das ist das beliebteste Reiseziel am Nürnberger Flughafen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Sommerferien in Bayern stehen kurz bevor. Auch über den Nürnberger Flughafen reisen dann wieder viele in den Urlaub. Am beliebtesten ist aber nicht Mallorca.

Nürnberg - Am 31. Juli beginnen auch für Bayerns Schüler endlich die lang ersehnten Sommerferien. Der Flughafen Nürnberg erwartet dann rund 690.000 Gäste, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Sommerferien in Bayern: Das beliebteste Reiseziele am Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg

„Seit Beginn der Reisesaison an Ostern ist die Nachfrage groß und hält auch außerhalb der Ferienzeiten an“, wird Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer am Airport Nürnberg, in der Pressemitteilung zitiert. „Der facettenreiche Flugplan mit seinem vielfältigen Angebot sorgt für eine breitere Verteilung des Aufkommens über die Hauptreisezeit hinaus.“

Beliebtestes Flugziel im Sommer bleibt mit rund 130.000 Passagieren Antalya. Der Badeort in der Türkei wird von sieben verschiedenen Fluggesellschaften angeflogen. Auf Platz 2 folgt Mallorca mit 85.000 Passagieren. Eine hohe Nachfrage gibt es auch für Griechenland und das spanische Festland.

Vom Nürnberger Flughafen starten viele Menschen in den Sommerurlaub - unter anderem nach Alanya. © IMAGO / IPA Photo / Panthermedia (Collage: Merkur.de)

Als verkehrsreichster Tag wird laut Pressemitteilung der 5. September mit voraussichtlich 16.100 Passagieren erwartet.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Urlaubszeit am Nürnberger Flughafen - Personal aufgestockt

Den Urlaubern verspricht der Nürnberger Flughafen ein entspanntes Reiseerlebnis. „Wir sind personell deutlich besser aufgestellt, ebenso bei der Qualifikation“, so Jan C. Bruns, Leiter Aviation und Geschäftsführer der Flughafentochter AirPart, die für Bodenverkehrsdienste zuständig ist.. „Außerdem wurden Anlagen wie zum Beispiel die Gepäckbänder vorbeugend gewartet. Wir haben dreimal täglich ein Schichtbriefing eingeführt, das dazu beiträgt, die Abstimmung weiter zu verbessern.“ (kam)

16 Orte in Bayern, die man gesehen haben muss Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.