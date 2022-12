Familie in Niederbayern mit Messer attackiert – Polizei schießt auf Vater

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Mann in Niederbayern griff zum Messer und attackierte wohl seine eigene Familie (Symbolbild). © Ulrich Roth/Imago

Drei Verletzte, aber zum Glück keine Toten: Das ist die Bilanz nach einem schlimmen Messerangriff innerhalb einer Familie im niederbayerischen Moosthenning.

München/Moosthenning – Furchtbare Attacke in Niederbayern: Bei einem Messerangriff in Moosthenning (Landkreis Dingolfing-Landau) sind eine 39-jährige Frau, ihre beiden Söhne (zwei und acht Jahre) und ihre Mutter verletzt worden. Die Familie sei von dem getrennt lebenden Ehemann und Vater der beiden Kinder attackiert worden, teilte die Polizei am Samstag (3. Dezember) mit. Nachdem er auch einen Beamten mit einem Messer bedroht haben soll, wurde der 40-Jährige am Samstagmorgen von der alarmierten Polizei angeschossen.

Mutmaßlicher Täter dringt gewaltsam in das Haus ein

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der mutmaßliche Täter am Samstagmorgen gewaltsam in das Haus der Frau eingedrungen sein. Dort soll er die beiden Söhne und deren Mutter mit dem Messer angegriffen haben. Als die 65-jährige Schwiegermutter dazu kam, soll er sie am Hals verletzt haben.

Alle Opfer außer der Schwiegermutter konnten aus dem Haus flüchten, wie es weiter hieß. Als kurz darauf die Polizei kam, habe sich der 40-Jährige gerade selbst verletzt und alle Anweisungen ignoriert, das Messer wegzulegen - selbst beim Einsatz von Pfefferspray. Weil der mutmaßliche Täter anschließend bedrohend mit dem Messer auf einen Beamten zugegangen sei, schoss dieser mit seiner Pistole. Daraufhin wurde der Mann überwältigt.

Zwei Jungen und Schwiegermutter außer Lebensgefahr

Die zwei Jungen sowie die 65-Jährige kamen in Krankenhäuser und waren am Samstagabend außer Lebensgefahr. Die 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 40-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie schwer er am Bein verletzt war, war zunächst unklar. Den Angaben nach bestand für ihn ein gerichtliches Kontaktverbot zu seiner Frau sowie den Kindern. Gegen dieses hatte er bereits verstoßen. Gegen den 40-Jährigen wird nun ermittelt. Das bayerische Landeskriminalamt ermittelt ebenfalls wegen der Schussabgabe. (cgsc mit dpa)

