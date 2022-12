Trotz Notbremsung: Mann in Bayern von Zug erfasst und gegen Strommast geschleudert

Von: Katarina Amtmann

Ein Güterzug erfasste einen Mann in Bayern (Symbolbild). © IMAGO / Rüdiger Wölk

Er lief neben den Gleisen und wurde trotz Notbremsung von einem Güterzug erfasst. Bei dem Unfall in der Oberpfalz wurde ein 24-Jähriger schwer verletzt.

Nittendorf - In Nittendorf (Landkreis Regensburg) ist ein Mann am Freitag, 2. Dezember, von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Das teilte Bundespolizeiinspektion Waldmünchen am Montag mit.

Mann auf Strecke Nürnberg-Regensburg von Zug erfasst

Demnach sei der Mann auf der Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg neben den Gleisen gelaufen und von einem Güterzug erfasst worden. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG meldete dem Bundespolizeirevier Regensburg gegen 17 Uhr einen Personenunfall. Ein Güterzug hatte der Meldung zufolge auf der Strecke Nürnberg-Regensburg in Richtung Regensburg bei Etterzhausen einen Mann erfasst.

Mann in der Oberpfalz von Zug erfasst und gegen Strommasten geschleudert

Sofort eilten ein Aufgebot von Rettungskräften sowie Streifen der Polizeiinspektion Nittendorf und des Bundespolizeireviers Regensburg an den Einsatzort. Ersten Erkenntnissen zufolge ging das Unfallopfer entlang des Gleises im Schotterbett. Auf den Achtungspfiff der Lokführerin reagierte der Mann nicht. Der 24-Jährige wurde trotz Notbremsung erfasst und gegen einen Strommasten geschleudert.

Rettungskräfte von Bayerischem Roten Kreuz und Johanniter-Unfall-Hilfe sowie ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten zunächst am Bahnhof Etterzhausen. Der junge Mann kam anschließend ins Uniklinikum Regensburg. Die Bahnstrecke war für rund zwei Stunden gesperrt.

Polizei warnt nach Unfall an Gleisen

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der Mann konnte zum Unfallhergang noch nicht befragt werden. Die Bundespolizei Waldmünchen warnt in diesem Zusammenhang:

Der unbefugte Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich

Züge haben einen langen Bremsweg und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Wenn Sie den Zug bemerken, kann es schon zu spät sein, sich aus dem Gefahrenbereich zu retten

