Noch bis zu 28 Grad am Feiertag: Dann Wetterwechsel mit Kaltfront und Sturmböen?

Von: Katarina Amtmann

Die Woche startet sonnig, bis zu 28 Grad sind in Franken möglich. Doch bereits am Dienstagabend zieht eine Kaltfront durch, es könnte ungemütlich werden.

Nürnberg - Der heißeste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist zu Ende. Der Oktober scheint daran nahtlos anzuknüpfen. Noch am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) sind bis zu 28 Grad in Bayern möglich.

Temperatur-Rekorde im Oktober? So wird das Wetter in Franken

„Nachdem einige Stationen neue Wärmerekorde für die September-Durchschnittstemperatur aufgestellt haben, geht es nun im Oktober um einen neuen Rekord der Monats-Höchsttemperatur. Zu schlagen sind dabei in Bamberg 27,6 und in Nürnberg 27,7 Grad“, erklärt Experte Stefan Ochs in seinem neuesten Wetterbericht für die Regnitz-Region. Klappt ein neuer Rekord vielleicht schon in dieser Woche? Ein Ausblick.

In Franken klettert das Thermometer am Dienstag auf bis zu 28 Grad - am Abend zieht dann eine Kaltfront durch. © IMAGO / Jan Eifert / Ralph Peters (Collage: Merkur.de)

Tag der Deutschen Einheit: Bis zu 28 Grad in Franken, Sonne strahlt vom Himmel

Am Montag, 2. Oktober, bleibt es in Franken sonnig und trocken bei maximal 26 Grad. Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, scheint die Sonne bis zum frühen Nachmittag ungestört. „Die mit dem Wind verbundenen Turbulenzen mischen Warmluft aus der Höhe (1500 m) zum Boden herunter, so dass eine Höchsttemperatur von 28 Grad erwartet wird“, so die Prognose von Wetter-Experte Ochs.

Im Laufe des Nachmittags kommen dann erste Wolken auf, Niederschläge bleiben zu diesem Zeitpunkt noch aus. Erst am Abend fällt Regen, wenn die Kaltfront durchzieht. Der Wind dreht auf, stellenweise sind sogar Sturmböen möglich.

Frankreich-Hoch bestimmt Bayern-Wetter - Temperaturen gehen zurück

„Am Mittwoch und Donnerstag bestimmt ein Hoch mit Zentrum über Nordfrankreich unser Wetter“, so die Prognose. Zeitweise scheint die Sonne, gelegentlich ziehen auch Wolkenfelder durch. Allerdings sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen gehen jedoch deutlich zurück und liegen noch bei 18 Grad. Laut Ochs ist das aber immer noch zwei Grad über dem langjährigen Mittelwert.

Freitag und Samstag ist es unter Hochdruckeinfluss dann wohl schon wieder sehr sonnig und trocken bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad. „Abweichend davon bringt beim GFS-Modell eine in das Hoch eingedrungene Front vor allem am Samstag dichte Wolken, etwas Regen und Höchsttemperaturen von nur 14 Grad“, heißt es in der Wetterprognose weiter. Es bleibt also abzuwarten, wie das Wetter am nächsten Wochenende sein wird. (kam)

