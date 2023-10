Nochmal bis zu 27 Grad möglich – Dann folgt heftiger Temperatursturz in Franken

Von: Katarina Amtmann

Das Wetter in Franken zeigt sich noch bis Mitte Oktober sommerlich. Auch wenn es danach freundlich bleibt: Die Temperaturen rauschen in den Keller.

Nürnberg - In Bayern soll es am Mittwoch bis zu 26 Grad warm werden, am Freitag sollen die Temperaturen dann noch weiter steigen. Und dann?

Wetter in Franken: „Ungewöhnlich warme Luft“

Der Mittwoch zeigt sich sonnig und trocken. „Mit in Böen frischen bis starken Südwestwinden fließt ungewöhnlich warme Luft zu uns“, berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region (wetterochs.de). Dabei wird in Franken eine Höchsttemperatur von 26 Grad erwartet, „was den bisherigen Rekordwerten für die 2. Oktoberdekade entspricht.“

Am Donnerstag wird das Wetter dann von einer sich von Norden nähernden Kaltfront beeinflusst. Da uns diese aber nicht überquert, bleibt die Warmluft erhalten. Jedoch wird es überwiegend stark bewölkt, gelegentlich wird es auch regnen. Die Temperaturen liegen deshalb bei nur noch maximal 21 Grad.

Wetter in Franken: Bis zu 27 Grad am Freitag möglich

„Am Freitag kommt die Warmluft noch einmal mit einem kurzen Peak zurück, und zwar mit 19 Grad in 1000 m Höhe sogar noch ein Grad höher als am Mittwoch“, berichtet Wetter-Experte Ochs. Noch sei es unsicher, ob die Sonne ungestört scheinen oder von Wolken verdeckt sein wird. Je nachdem liegen die Temperaturen dann bei 22 bis 27 Grad.

Von möglichen 27 Grad auf maximal 12 Grad: Die Temperaturen in Franken stürzen ab. © IMAGO / imagebroker / Panthermedia (Collage: Merkur.de)

Kaltfront und Regen: Temperaturen in Franken stürzen ab

„Am Samstag überquert uns eine Kaltfront mit Regenfällen. Maximal werden noch 18 Grad erreicht. Der Westwind ist in Böen stark bis stürmisch“, so die weitere Prognose des Wetter-Experten für Franken. Ab Sonntag bis weit in die nächste Woche bleibt es dann unter überwiegendem Hochdruckeinfluss freundlich - aber auch erheblich kälter. Tagsüber erreicht das Thermometer demnach maximal 12 Grad.

Trotz der vielen sonnigen und warmen Tage wird der Oktober insgesamt wohl keinen neuen Wärmerekord aufstellen. Dieser wurde letztes Jahr aufgestellt „und im direkten Vergleich liegen wir da jetzt schon zurück. Letztes Jahr war die Luft im Oktober nämlich viel feuchter mit außergewöhnlich hohen Nachttemperaturen“, so Ochs abschließend. (kam)

