Nockherberg 2017: So sehen Sie das Derblecken live im TV und Live-Stream

München - Bald geht das Pilgern auf den Nockherberg wieder los: Sollten sie sich den Trubel aber lieber von zu Hause aus anschauen wollen, verraten wir Ihnen, wie Sie die Starkbierprobe live im TV verfolgen können.

Wie jedes Jahr zur Fastenzeit geht auch dieses Jahr wieder pünktlich das Treiben auf dem Nockherberg los. Ab dem 10. März bis zum 2. April wird das Starkbierfest zelebriert - oder wie die Münchner es nennen: „Salvator-Ausschank“. 24 Tage lang! Doch bevor es der Öffentlichkeit gestattet ist, auf den Nockherberg zu kommen, wird am Mittwoch, 8. März, mit der Starkbierprobe auf dem Nockherberg das Starkbierfest eröffnet. Das Politiker-Derblecken können nur Gäste, die eine Einladung der Paulander Brauerei erhalten haben, live und vor Ort miterleben. Wie jedes Jahr wird die Mama Bavaria alias Luise Kinseher auch heuer wieder niemanden in ihrer Salvatorenrede verschonen und beim Derblecken den Politikern offen ihre Meinung sagen.

Nockherberg 2017: Wer ist beim Singspiel dabei?

Das Singspiel wird dieses Jahr sicherlich wieder für die ein oder andere Überraschung sorgen. Wieder nimmt Regisseur Marcus H. Rosenmüller die Zügel in die Hand, wie er das nun schon seit 2013 tut. Auch sein altbekanntes Team wird wieder mit von der Partie sein und beim Singspiel an seiner Seite stehen. Dazu gehören Autor Thomas Lienenlüke und Komponist Gerd Baumann.

Welches Thema Marcus H. Rosenmüller im diesjährigen Singspiel umsetzten wird, ist wie immer ein gut gehütetes Geheimnis. Vergangenes Jahr drehte sich alles um Host Seehofer und was sich so in seinem Gehirn abspielt. Und ja, auch die Flüchtlingskrise fand 2016 ihren Weg ins Singspiel. Die Bandbreite an Themen, an der sich sich die Autoren des Singspiels bedienen können, ist auch dieses Jahr wieder groß.

So sehen Sie den Nockherberg 2016 live im TV und im Stream

Tag Uhrzeit Titel Sender Mittwoch, 8. März 2017 18.30 bis 21 Uhr Auf dem Nockherberg 2017 Live - Die Starkbierprobe BR Mittwoch, 8. März 2017 21 bis 21.45 Uhr Live-Talk "Sauber derbleckt!" BR Samstag, 11. März 2017 20.15 bis 22.45 Uhr Auf dem Nockherberg 2017 BR

Auch schon einige Tage zuvor kann man sich auf die Starkbierprobe einstimmen. Am Sonntag, 5. März, startet das Nockherberg-Programm um 20.15 Uhr mit „Bayern, Bier und Politik-Familienstreit auf dem Nockherberg“. Bei der Nockherberg-Rückschau geht es um das Verhältnis der Parteien CDU und CSU.

Wer am Mittwoch keine Zeit hat, sich das Nockherberg-Spektakel live im Fernsehen anzuschauen, hat am Samstag, 11. März, die Möglichkeit, die Wiederholung „Auf dem Nockherberg 2017“ zu sehen. Wer keinen Fernseher in der Nähe hat oder lieber auf einem Laptop schauen möchte, muss einfach nur im Browser die BR-Mediathek öffnen und kann dort den Nockherberg 2017 im Live-Stream verfolgen.

Natürlich überträgt der Bayerische Rundfunk die Starkbierprobe auch über die mobilen Endgeräte: Mit ihrem Smartphone oder Tablet können Sie den Nockherberg über die App BR24 mitverfolgen. Haben Sie ein Android-Smartphone laden Sie sich die App im Google Play Store herunter. Apple-Nutzer gehen dafür einfach in den iTunes Store.

