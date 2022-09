Sind ihre Bisse gefährlich? Nosferatu-Spinne auch in Bayern: Hier wurde sie bereits gesichtet

Bis zu sechs Zentimeter groß

+ © IMAGO / Panthermedia Eine Nahaufnahme der Nosferatu-Spinne (Zoropsis spinimana). © IMAGO / Panthermedia

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Nosferatu-Spinne (Zoropsis spinimana) ist auch in Bayern eingewandert. Sie beißt, wenn sie sich bedroht fühlt - auch durch menschliche Haut.

München - Sie hat acht Beine, ist haarig und mit Beinen bis zu sechs Zentimeter groß. Die Rede ist von der Nosferatu-Spinne, auch Kräuseljagdspinne genannt. Ihr wissenschaftlicher Name lautet Zoropsis spinimana.

Nosferatu-Spinne in Deutschland - Gift ist für den Menschen ungefährlich

Eigentlich ist sie im Mittelmeerraum und Nordafrika zuhause, nun breitet sie sich auch in Deutschland aus. Laut dem Naturschutzbund (Nabu) NRW wurde 2005 eine Nosferatu-Spinne erstmals in Freiburg offiziell nachgewiesen. Seitdem wurden die Spinnen auch in Bremen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen entdeckt.

Die Spinne kann durch die menschliche Haut beißen, zumindest durch dünne Partien. Sie beiße allerdings nur, wenn sie sich bedroht fühle und gereizt wird. Ihr Gift ist für den Menschen aber ungefährlich, es wird wie ein leichter Wespenstich beschrieben.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Nosferatu-Spinne wandert auch nach Bayern ein - Meldungen in München, Nürnberg, Fürth und Würzburg

Mittlerweile ist die Nosferatu-Spinne auch in Bayern eingewandert. Beim Spinnenatlas der Arachnologischen Gesellschaft lässt sich nachschauen, wo die Krabbeltiere bereits gemeldet wurden. Es zeigt sich: In und um München liegt ein Schwerpunkt, doch auch im Alpenvorland, in Ingolstadt, Miltach, Würzburg, Augsburg, Nürnberg und Fürth wurde die Nosferatu-Spinne schon gesichtet.

+ Die Nosferatu-Spinne ist auch in Bayern eingewandert. © Screenshot/ Atlas der Spinnentiere Europas

Die orangene Färbung der Sichtungen bedeutet, dass die Meldung ab 2020 erfolgte. Meldungen zwischen 2010 und 2019 sind schwarz eingefärbt (so wie zum Beispiel in Kempten im Allgäu).

Giftspinne verbreitet sich in Deutschland: Wie gefährlich ist die Nosferatu?

Ein Mann aus Gauting (Landkreis Starnberg) beschrieb gegenüber BR24 kürzlich seine Begegnung mit der Nosferatu-Spinne. Er wollte sie mit den Händen nach draußen tragen. „Mein Leben lang fange ich Spinnen im Haus mit der Hand. Das ist mir noch nie passiert“, berichtete er dem Portal. „Sie beißt sofort zu.“ Der Stich an der Hand schwoll an und wurde rot. „Deutlich zu sehen waren die zwei Einstiche. Ich hätte besser hinsehen sollen, was da an der Wand im Flur sitzt.“ (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.