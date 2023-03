Mann randaliert und bedroht die Crew: Flieger muss an bayerischem Flughafen notlanden

Von: Carina Ottillinger

Der Pilot leitete eine Notlandung am Allgäu-Airport Memmingen ein. (Symbolbild) © IMAGO / MiS

Am Flughafen Memmingen landete außerplanmäßig ein Flugzeug, weil ein Passagier randalierte. Die Polizei brachte ihn in eine Klinik.

Memmingen – Am Montag, 27. März, landete ein vollbesetztes Verkehrsflugzeug außerplanmäßig am Allgäu-Airport Memmingen. Grund dafür war ein angetrunkener Passagier, der während des Fluges randalierte. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Der 46-jährige Mann versuchte, die Notausstiegstüre des Flugzeugs zu öffnen. In seiner Rage bedrohte und beleidigte er die Flugbegleiter. Die Crewmitglieder konnten den Passagier nicht beruhigen.

Pilot leitete Zwischenlandung am Allgäu Airport ein

Die Maschine war planmäßig auf dem Weg von Dublin (Irland) nach Bodrum (Türkei). Der Pilot entschied sich wegen des Vorfalls zur Zwischenlandung am Allgäu Airport.

Nach der sicheren Ankunft holten hinzugerufene Beamte der Grenzpolizei Memmingen den Randalierer aus dem Flugzeug. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Zunächst weigerte sich der Mann und wehrte sich massiv gegen die Festnahme.

Ermittlung gegen den 46-Jährigen in drei Fällen

Zur Prüfung des Gesundheitszustandes brachten die Beamten den 46-Jährigen in eine Klinik. Zudem ermittelt die Polizei jetzt gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Vergehens nach dem Luftsicherheitsgesetz.

