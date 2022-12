Verirrter Schluss aus Jagdgewehr schlägt in Regionalbahn ein: Kugel bleibt in Abteilwand stecken

Von: Tanja Kipke

Schrecksekunden für Bahnreisende: Ein Projektil eines Jagdgewehrs trifft einen Regionalzug in Niederbayern. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Ein offenbar verirrtes Projektil eines Jagdgewehrs ist in Niederbayern in einen Personenzug eingeschlagen. Das LKA untersucht nun Waffe und Munition.

Straubing – Das möchte wohl kein Reisender erleben. Auf der Fahrt von Regensburg nach Passau wurde am Freitag (9. Dezember) eine Regionalbahn bei Straubing von einer Kugel getroffen. Das Projektil zerschlug die Glasscheibe des Zuges und blieb in der Wand eines Zugabteils stecken. Reisende setzten einen Notruf, der Zug hielt schließlich am Bahnhof Straßkirchen.

Kugel schlägt in Regionalbahn ein: „Glücklicherweise wurde niemand verletzt“

„Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, schreibt die Polizei Niederbayern zu dem Vorfall. Das Gleis wurde gesperrt, die Beamten suchten die Strecke nach verdächtigen Personen ab. „Im Laufe der weiteren ersten Ermittlungen konnte schließlich ein Jäger ermittelt werden, der mutmaßlich für die Schussabgabe verantwortlich ist.“

Um wirklich sicher zu sein, ob die Kugel von gefundenen Jäger abgefeuert wurde, werden sowohl die Waffe als auch die Munition des Mannes sowie das sichergestellte Projektil beim Bayerischen Landeskriminalamt in München untersucht. Ob dem mutmaßlichen Schützen nach der Schussabgabe überhaupt bewusst war, dass seine Kugel den Zug getroffen hat, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Keine größeren Beeinträchtigungen im Zugverkehr

Das gesperrte Gleis konnte nach rund zwei Stunden wieder freigegeben werden, die Gleissperrung hatte demnach keine größeren Beeinträchtigungen auf den übrigen Bahnverkehr. Es sei lediglich zu geringeren Verspätungen gekommen. Die Passagiere des betroffenen Zuges konnten mit dem Folgezug größtenteils ihre Fahrt fortsetzen.

Anfang des Jahres war ein Mann in Unterfranken bei einer Treibjagd gestorben, da ihn ein Querschläger eines Kollegen getroffen hatte. (tkip)

