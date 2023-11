Novum in Deutschland: Fränkisches Krankenhaus führt 4-Tage-Woche im OP ein

Von: Katarina Amtmann

Eine bessere Work-Life-Balance für die Mitarbeiter und eine höhere Sicherheit für die Patienten. Das sind zwei Vorteile der 4-Tage-Woche im OP der Fürther Klinik.

Fürth - Vier Tage arbeiten, drei Tage frei. Dieses sechsmonatige Pilotprojekt startet ab November im Klinikum Fürth. „Während in anderen Branchen und inzwischen auch in Kliniken die 4-Tage-Woche außerhalb des OPs bereits etabliert ist, ist die Umsetzung dieses Arbeitszeitmodells im OP ein Novum“, heßt es in der Pressemitteilung der Fürther Klinik Ende Oktober.

4-Tage-Woche im OP in Fürth - „deutschlandweit die erste Klinik“

„Laut unserer Recherche sind wir damit deutschlandweit die erste Klinik, die dieses neue Arbeitszeitmodell im OP wagt. Vier Tage arbeiten, drei Tage frei: Was im OP lange Zeit undenkbar schien, wird nun Realität“, wird Prof. Dr. Christoph Raspé, Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie und stellvertretender Ärztlicher Direktor des Klinikum Fürth, in der Pressemitteilung zitiert.

Dabei biete sich die 4-Tage-Woche für die Tätigkeit im OP besonders an, so Raspé. „Im OP kommt es vor allem werktags in der Kernarbeitszeit von 7.30 Uhr bis 15 Uhr durch geplante OPs, ungeplant längere OP-Zeiten, zusätzliche Notfälle oder dringliche Eingriffe zu einer extrem hohen Arbeitsbelastung, die mit Überstunden für die Mitarbeitenden verbunden ist. Durch die im Rahmen dieses neuen Arbeitszeitmodells geplant längeren Arbeitszeiten an 4 Tagen können wir die Belastungsspitzen und damit auch Überstunden reduzieren“, eklärt der Professor.

Die Klinik in Fürth führt eine 4-Tage-Woche im OP ein (Symbolbild). © IMAGO / Zoonar II

4-Tage-Woche im OP der Fürther Klinik - Bessere Work-Life-Balance für Mitarbeiter

Für die Mitarbeiter bietet die 4-Tage-Woche eine deutlich bessere Work-Life-Balance. Waren vorher elf Dienste in 14 Tagen zu besetzen, werden es künftig nur noch acht bis neun Dienste in 14 Tagen sein. Das heißt, dass die OP-Mitarbeiter in 14 Tagen nun sechs statt drei freie Tage haben. „Das bedeutet natürlich mehr Flexibilität in der Freizeitgestaltung und eine noch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, so Raspé. Die 4-Tage-Woche erhöhe außerdem die Patientensicherheit. Weniger Personalwechsel und -übergaben führen zu einer besseren Versorgungsqualität der Patienten.

Entwickelt wurde das neue Arbeitszeitmodell von im OP tätigen Pflegekräften zusammen mit dem Personalrat und den zuständigen Führungskräften. „Mit der 4-Tage-Woche reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden, Arbeitszeiten noch flexibler gestalten zu können. Unsere Mitarbeitenden haben die Wahl, ob sie die 4-Tage-Woche ausprobieren oder bei der klassischen 5-Tage-Woche bleiben möchten“, wird Sergej Schlündt, Leiter der OP- und Anästhesiepflege am Klinikum Fürth, in der Pressemitteilung zitiert. (kam)

