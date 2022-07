Nürnberg: Kein Bürgerentscheid zum 365-Euro-Ticket – während die Stadt Fürther Fahrscheine subventioniert

„Showdown“ um das 365-Euro-Ticket.

Im Wahlkampf hat Oberbürgermeister Marcus König (CSU) noch versprochen, die Jahreskarte für 365 Euro „in Nürnberg als Pilotstadt rasch umsetzen" zu wollen. Mittlerweile will König das Ticket nicht mehr. Selbst die Bürger sollen über den Fahrschein nicht mehr abstimmen dürfen.

Nürnberg kommt für Fürther Fahrscheine auf. Und am Freitag steht der „Showdown“ im Streit um das 365-Euro-Ticket bei einer Sondersitzung des Stadtrates an.

Nürnberg – Die Welt des Nahverkehrs steckt voller Wunder. Die Stadt Nürnberg gibt derzeit beispielsweise Millionensummen dafür aus, dass Menschen in der mehr oder weniger „geliebten“ Nachbarstadt Fürth günstiger mit Bussen und Bahnen unterwegs sein können. Rund fünf Millionen Euro müsse die Frankenmetropole laut Finanzreferent Harald Riedel (SPD) allein in diesem Jahr an den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) überweisen, um die selbst beschlossene Aussetzung der Tariferhöhung für Nachbarstädte wie Fürth finanziell auszugleichen.

Nürnberg hat Tariferhöhungen in diesem Jahr noch ausgesetzt

Der Hintergrund der kuriosen Geschichte ist relativ schnell erklärt. Im Juni 2020 hatte der Nürnberger Stadtrat beschlossen, dass die Ticketpreise im Nahverkehr nicht jedes Jahr weiter steigen sollen. Städte wie Fürth, die innerhalb der gleichen Tarifzone im Rahmen des Verkehrsverbundes liegen, haben von der Nürnberger Entscheidung automatisch profitiert. Ohne selbst denselben politischen Schritt gehen und die finanziellen Folgen tragen zu müssen. Aus der „Kleeblattstadt“ ist zu hören, dass die Fürther die Nürnberger Entscheidung nur deshalb „respektiert“ hätten, weil die größere Nachbarstadt die prognostizierten Einnahmeausfälle übernehmen würde und „unserem Verkehrsunternehmen somit kein finanzieller Schaden“ entsteht.

Neben Fürth hätten laut Riedel auch die anderen Städte aus den gemeinsamen Tarifzonen A und K wie Stein, Oberasbach und Zirndorf von dem Nürnberger Votum zum Einfrieren der Ticketpreise profitiert. Während im gesamten Verkehrsverbund in diesem Jahr die Fahrscheine um 5,5 Prozent gestiegen sind, durften Busse und Bahnen in diesen „Sonderzonen“ rund um Nürnberg weiterhin zu den alten Preisen benutzt werden.

„Showdown“ im Dauerstreit bei Sondersitzung am Freitag im Nürnberger Stadtrat

Unterdessen fiebert Nürnberg auf den Termin der Sondersitzung am 8. Juli hin. Am Freitag muss der Stadtrat entscheiden, ob ein Bürgerentscheid zur Einführung des 365-Euro-Tickets in Nürnberg stattfinden darf. Das Rathaus hat im Vorfeld die Ablehnung empfohlen, weil das supergünstige Ticket gegen Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstoße.

Rund 24 Millionen Euro würde das Flatrate-Ticket pro Jahr kosten. Auch beim geforderten Nein zu Fahrpreiserhöhungen könne Nürnberg nicht weiter mitmachen. Schließlich habe der Rat im letzten Jahr automatischen Preisberechnungen zugestimmt. Das hat für Städte wie Nürnberg wohl den Vorteil, dass heikle Debatten um ungeliebte Tariferhöhungen aus der politischen Arena verschwinden.

+ Rund 18 000 Unterschriften haben die Befürworter des 365-Euro-Tickets gesammelt. Das Rathaus will den Bürgerentscheid aus Gründen der Sparsamkeit trotzdem nicht zulassen. Am Freitag entscheidet der Stadtrat in einer Sondersitzung. © Nikolas Pelke

Befürworter des 365-Euro-Tickets kündigen bereits rechtliche Schritte für Bürgerentscheid an

Derweil haben die Befürworter des 365-Euro-Tickets bereits rechtliche Schritte angekündigt, falls der Stadtrat die Bürger tatsächlich nicht über das Jahresticket abstimmen lassen wolle. Mit Adelheid Rupp hätten die Initiatoren bereits eine prominente Rechtsanwältin beauftragt, die zuletzt bereits in Ingolstadt ein durch den Stadtrat als unzulässig eingestuftes Bürgerbegehren erfolgreich vor Gericht zum politischen Comeback verholfen habe.

CSU verweist auf Urteil der städtischen Juristen im Nürnberger Rathaus

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und seine CSU-Fraktion berufen sich auf die städtischen Juristen im Rathaus. Diese seien nach umfassender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass das Bürgerbegehren nicht zulässig sei. Ganz aus dem Schneider dürfte König in dem Dauerstreit allerdings noch nicht sein.

Selbst wenn der Rat den Entscheid am Freitag abschmettert, könnte König das Jahresticket noch auf die Füße fallen. Zur Erinnerung: Vor fast genau zwei Jahren hatte König stolz verkündet, dass Nürnberg als erste Großstadt in Deutschland die günstige Jahreskarte ab 2023 einführen wird. Bis König den ausgehandelten Kompromiss aus Geldmangel zum Ärger der Befürworter kürzlich wieder einkassierte.

365-Euro-Ticket als politische Zeitbombe im Nürnberger Rathaus?

In der Zukunft könnte das 365-Euro-Ticket noch für Überraschungen gut sein und wie ein Bumerang zurückkommen. Falls der Rat am Freitag den Urnengang verhindern und Richter danach zum Beispiel den Bürgern über juristische Umwege doch noch das Wort geben, dürfte der Oberbürgermeister erst recht in Erklärungsnot geraten und seine verkehrspolitische Kehrtwende – vom historischen Vorreiter zum klammen Totengräber - doch noch ausführlicher dem fränkischen Wahlvolk erklären müssen.

Im Wahlkampf hatte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) unter der Überschrift „Gemeinsam neu starten“ schließlich noch versprochen, die Jahreskarte für 365 Euro „in Nürnberg als Pilotstadt rasch umsetzen“ zu wollen. Mittlerweile will er davon offensichtlich nicht mehr viel wissen.