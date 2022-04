Rettungsgasse blockiert: Notarzt kommt nicht zu Kindernotfall durch

Von: Felix Herz

Bei schweren Unfällen geht es oft um Sekunden – eine Rettungsgasse kann damit Leben retten (Symbolbild) © Jürgen Held / IMAGO

Wegen eines schweren LKW-Brandes musste die A3 bei Nürnberg lange gesperrt werden. Im Stau kam es dann zu einem Notfall – und die Rettungsgasse war blockiert.

Erlangen – Am Freitag, dem 22. April, war es auf der A3 Höhe Erlangen zu einem schweren Brand gekommen. Ein mit Stroh beladener LKW hatte Feuer gefangen, er brannte vollständig aus. Im Zuge dessen musste die A3 für mehr als sechs Stunden gesperrt werden – eine lange Zeit für die Autos im dadurch entstandenen Stau. In einem Wagen, in dem eine Frau mit ihrem Baby saß, kam es in der Folge zu einem Notfall.

Rettungsgasse auf A3 bei Erlangen blockiert: Einsatzkräfte erreichen Kindernotfall verspätet

Damit Einsatzkräfte möglichst schnell zum Ort des Notfalls kommen, sind die Autofahrer dazu verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden. Das heißt: Eine freie Gasse in der Mitte der Autobahnstraße bilden, um die Rettungskräfte durchzulassen. Das spart ihnen oft mehrere Minuten – eine Zeitspanne, die im Ernstfall über Leben und Tod entscheidet.

Rettungsgasse bilden – warum ist das wichtig?

Auf der A3 in der Nähe von Nürnberg hat das nun leider nicht geklappt. Die Rettungsgasse sei immer wieder von Autos und LKWs blockiert worden, bestätigte die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen infranken.de. Teilweise hätten die Einsatzkräfte demnach zu Fuß versucht, zum Einsatzort zu kommen. Wegen der unzureichend gebildeten Rettungsgasse und der dadurch ausbleibenden Hilfe der Ersthelfer, machten sich dann Polizei und Feuerwehr mit einem kleinen Streifenwagen auf den Weg.

Wegen blockierter Rettungsgasse auf der A3: Baby auf Autobahn erstversorgt

Der kleinere Streifenwagen erreichte dann die Frau mit ihrem Baby. Sie wäre nur eine kurze Strecke mit dem Kind gefahren, die Vollsperrung der A3 hatte daraus aber einen mehrstündigen Aufenthalt im Auto gemacht. Vor Ort versorgten die Einsatzkräfte dann das Baby, laut Einsatzleitung ging es dem Säugling den Umständen entsprechend gut.

Einige Minuten später war dann auch endlich der Krankenwagen da. Ärger über die blockierte Rettungsgasse blieb dennoch. Die Autofahrer müssten in der Hinsicht achtsamer sein, appelliert Christian Seitz, Einsatzleiter der Feuerwehr, gegenüber infranken.de. (fh)