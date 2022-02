Aktivisten kleben sich auf den Frankenschnellweg - Mega-Staus im Berufsverkehr

Im Nürnberger Westen

+ © NEWS5 / Grundmann Klimaaktivisten blockierten am Dienstagmorgen den Frankenschnellweg in Nürnberg. © NEWS5 / Grundmann

Auf dem Frankenschnellweg ging am frühen Dienstagmorgen nichts mehr. Aktivisten blockierten die Straßen und lösten einen Großeinsatz an Rettungskräften und Polizei aus.

Nürnberg - Der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung ist inzwischen nicht mehr nur unter Klimaaktivisten oder Umweltschützern ein präsentes Thema. Vor allem das Containern - also das Herausholen von Lebensmitteln, meist aus Müllcontainern von Supermärkten - hat schon zahlreiche Gerichte beschäftigt und inzwischen auch die Politik erreicht. Bundeswirtschaftsminister Habeck plädierte noch, bevor er ins Amt kam, für eine Entkriminalisierung.

Einen anderen Weg, um auf die Lebensmittelverschwendung in Deutschland hinzuweisen, gehen die Aktivisten der „letzten Generation“. Ihr Stil ist es, mit Straßenblockaden auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Dies führte häufig zu großen Polizei- und Rettungsdienst-Einsätzen. Und selbst Vertreter der Grünen stellen sich inzwischen offen gegen diese Form des Protests. Jetzt haben sie es wieder getan. Diesmal in Nürnberg.

Straßenblockade in Nürnberg: Polizei warnt auf Twitter

Der Frankenschnellweg ist die verkehrstechnische Lebensader der Metropolregion rund um Nürnberg. Hier reiht sich vor allem im Berufsverkehr auf mehreren Spuren ein Auto an das andere. Der perfekte Ort also für die Aktivisten der „letzten Generation“ hier ihren Protest zu starten. Und so ging am frühen Morgen gegen 8 Uhr gar nichts mehr. Mit Klebstoff hatten sich die Lebensmittelretter auf die Fahrbahn auf der Höhe der Jansenbrücke geklebt. Dies rief wiederum zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan und hatte einen langen Stau zur Konsequenz.

Aktuell kommt es auf dem #Frankenschnellweg (Zufahrt #Jansenbrücke) in #Nürnberg zu Verkehrsbehinderungen, da sich #Demonstranten auf der Fahrbahn festgeklebt haben.



Bitte meidet und umfahrt den Bereich weiträumig. Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. pic.twitter.com/jF8ZStB24k — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) February 22, 2022

Knapp eine Stunde später konnte die Polizei Mittelfranken dann Erfolg melden. Die „Personen wurden von der Straße entfernt“, hieß es auf Twitter. Der Verkehr konnte langsam wieder anrollen. Den Aktivisten droht jetzt eine Anzeige wegen Nötigung, schreibt die Polizei ebenfalls auf Twitter.

Aktivisten kleben sich auf den Frankenschnellweg - kann man da nicht eine Brücke drüber aufstellen?

Solche Aktionen bringen nicht nur den Puls der betroffenen Auto- und Lkw-Fahrer in die Höhe. Im Netz hat sich daraufhin ein wahrer Glaubenskampf entwickelt. Die einen werfen den Aktivsten Scheinheiligkeit vor. Ein anderer würde am liebsten eine Packung vergorenen Fischs vor ihnen ausleeren. Andere zeigen da mehr Verständnis. „Im Berufsverkehr natürlich... Auch wenn ich denen in der Sache rechtgebe, aber über kurz oder lang wird da noch was Schlimmes passieren, fürchte ich.“ Wieder andere nehmen die Sache sogar mit Humor. So schreibt einer: „Mobile Brücke drüber aufstellen keine Option?“ (tel)