Einstellung des Nachtflugverkehrs? „Corona-Effekt“ heizt Debatte um Flughafen Nürnberg neu an

Von: Magdalena von Zumbusch

Die durch den Fluglärm des Nürnberger Flughafens betroffenen Anwohner wollen ein Verbot von Nachtflugverkehr. (Symbolbild) © Armin Weigel/ dpa

Durch Corona wurde es still am Nürnberger Dürer-Flughafen: Inzwischen ist der Flugverkehr zur Normalität zurückgekehrt. Auch die Debatte um den Flug-Lärm ist zurück, sogar mit neuer Brisanz? Es ist vom „Corona-Effekt“ die Rede.

Nürnberg - März 2020: Mit Corona kam der Flugverkehr an Nürnbergs Albrecht-Dürer-Flughafen plötzlich zum Erliegen. Und die vom Fluglärm betroffenen Anwohner konnten sich erholen. Seitdem ist der Flugverkehr schrittweise zurückgekehrt. Inzwischen hat der Flughafen fast wieder die normale Auslastung. Die alte Debatte um den Fluglärm kehrt daher zurück.

Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg: Nachtverkehr ein wesentlicher Erfolgsfaktor

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des relativ kleinen Flughafens ist seine 24-Stunden-Betriebserlaubnis. Für viele Fluglinien ist der Standort Nürnberg attraktiv, weil sie dort - anders als an den benachbarten Großflughäfen, dem Flughafen München und dem Flughafen Frankfurt- die ganze Nacht über starten und landen können. Auch für viele Urlauber sind diese ungewöhnlichen Flugzeiten attraktiv, weil sie für An- und Abreise keinen Extra-Urlaubstag einplanen müssen.

Damit geht eine hohe Belastung der betroffenen Anwohner einher. Der Flughafen Nürnberg liegt im Stadtgebiet, von dem Lärm betroffen sind mehrere tausend Anwohner. Laut SZ starteten oder landeten etwa im Jahr 2018 pro Nacht im Schnitt 27 Flüge am Nürnberger Dürer-Flughafen.

Die Belastung sei vor allem in den Sommermonaten enorm hoch. Allein im August 2018 gab der Flughafen 570 Starts und 779 Landungen zwischen 22 und 6 Uhr frei - im Schnitt 44 Flugbewegungen pro Nacht.

Diskussionen im Nürnberger Stadtrat über Lärm am Albrecht-Dürer-Flughafen

Weil sich immer wieder viele Nürnberger über den nächtlichen Lärm beschwerten, sahen sich mehrere Stadtratsfraktionen vor Corona-Zeiten wiederholt dazu veranlasst, das Thema auf die politische Tagesordnung zu setzen. Für eine Beschränkung des Nachtflugverkehrs fand sich allerdings bisher keine Mehrheit.

Nur die Grünen sprachen sich grundsätzlich für ein Nachtflugverbot aus, alle anderen Fraktionen im Ausschuss sehen nicht einmal die Notwendigkeit, Nachtflüge zumindest auf eine festgelegte Zahl zu deckeln.

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Flughafen seine Zuschläge für nächtliche Starts und Landungen erhöht. 2018 mussten Fluggesellschaften zwischen 0 Uhr und 5 Uhr die fünffachen Flughafenentgelte zahlen. Dieser Zuschlag könnte erhöht werden.

Flughafen Nürnberg: Mehrheit im Nürnberger Stadtrat gegen das Nachtflugverbot

Überwiegend hält man im Stadtrat allerdings bisher die durchgehende Betriebsgenehmigung für entscheidend, um mit anderen Flughäfen konkurrieren zu können. Nürnberg sei nicht mit München oder Frankfurt zu vergleichen, sondern mit Hannover (5,9 Millionen Passagiere) und Köln/Bonn (12,4 Millionen), wo es ebenfalls kein Nachtflugverbot gibt. Außerdem findet ein Großteil der der Stadtrats-Mitglieder, dass die Stadt verantwortungsvoll mit dem Rund-um-die-Uhr-Betrieb umgeht.

Die vom Fluglärm betroffenen Anwohner sehen das anders. Gerade jetzt, nachdem man sich in langen Pausen vom Flug-Lärm durch die Pandemie an Ruhe gewohnt hatte, reagieren viele Betroffene noch empfindlicher auf die Lärmbelastung, so der Fluglärmschutzbeauftragte der Regierung von Mittelfranken, Reiner Lux. Das ist gemeint, wenn er vom „Corona-Effekt“ spricht, der die Debatte um den Nürnberger Flughafen neu anheizen könnte.

Wieviel Lärm für Anwohner zumutbar ist, darüber kann man wohl immer streiten. Vor einiger Zeit diskutierte diese Frage für den Münchner Flughafen die Münchner Fluglärmkommission.

