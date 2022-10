Mann erschossen: Täter flüchtig – Polizei bittet Bevölkerung, Bereich zu meiden

Von: Felix Herz

In Ansbach kam es zu einem Schusswaffengebrauch, ein Mann stirbt. Die Polizei fahndet nach dem Täter (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Illustration

In Weiltingen wurde ein Mann erschossen, der Täter ist flüchtig. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr, die Beamten gehen von einer Beziehungstat aus.

Weiltingen – Beunruhigende Nachrichten aus dem Landkreis Ansbach nahe Nürnberg. In Weiltingen wurde ein Mann erschossen. Der Täter ist flüchtig, die Polizei fahndet intensiv nach ihm. Anwohner werden gebeten, den Bereich zu meiden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber verschiedenen Medienberichten zufolge nicht.

Mann erschossen, Täter flüchtig: Polizei mit Großeinsatz in Weiltingen

Am Montag, 10. Oktober, ereignete sich allem Anschein nach ein Mord in Weiltingen. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Mann erschossen, verschiedene News-Agenturen schreiben ebenfalls von einem Tötungsdelikt mit Schusswaffe. Zudem ist der Täter noch auf der Flucht, der größere Polizeieinsatz dauert an. Auf Twitter bitten die Beamten die Bevölkerung, den Bereich zu meiden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe allerdings nach derzeitigem Kenntnisstand nicht, heißt es in den Berichten. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus.

Toter nach Schusswaffengebrauch: Täter flüchtet in schwarzem Transporter

Nach der Tat sei der Täter mit einem schwarzen Transporter der Marke Mercedes vom Tatort geflüchtet. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Verdächtigen. Weitere Infos und Hintergründe zu dem Vorfall in Weiltingen sind derzeit noch nicht bekannt, die Polizei hält die Bevölkerung aber eigenen Angaben nach auf dem Laufenden.

