Auto touchiert Betonampel und kracht in Bauzaun: Fahrer wird schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © NEWS5 / Bauernfeind

Ein Autofahrer verunglückte in Nürnberg in einem Baustellenbereich. Er touchierte eine massive Betonampel und prallte in einen Bauzaun.

Nürnberg - In der Ostendstraße in Nürnberg hat sich am Freitagabend (27. Mai) ein heftiger Unfall mit einem beteiligten Auto ereignet.

Nürnberg: Autofahrer verunglückt im Baustellenbereich

Der Fahrer hatte eine massive Betonampel im Baustellenbereich touchiert. Daraufhin war er laut News5 gegen einen Bauzaun gekracht und rund 20 Meter weiter am rechten Fahrbahnrand zum Stehen gekommen.

Autofahrer verunglückt in Nürnberg - Wagen massiv beschädigt

Das Auto wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass Beifahrersitz, Reifen und Achse herausgerissen wurden, so das Portal weiter. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Feuerwehrkran kam an die Unfallstelle, um die Beton-Ampel im Baustellenbereich wieder aufzurichten. Nun wird geprüft, ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand - ein Ergebnis gibt es noch nicht. (kam)

