Nach Protest in Nürnberg: Sichtbare Rückstände der Klimakleber auf der Straße – „Wer zahlt den Schaden?“

Von: Felix Herz

Anfang Juli hatten sich Aktivisten der „Letzten Generation“ am Plärrer in Nürnberg auf die Straße geklebt. Dabei hinterließen sie bleibende Rückstände. © Screenshot nürnberg aktiv / Facebook

Die Klimakleber der „Letzten Generation“ sorgen weiter für viel Aufsehen. Nach Protesten am Nürnberger Plärrer gibt es nun Wirbel um die Rückstände der Aktion.

Nürnberg – Blockierte Straßen, genervte Polizisten, wütende Autofahrer und Passanten: Die Klimakleber der „Letzten Generation“ sorgen weiter für viel Aufregung in ganz Deutschland. Mal laufen die Protestaktionen der Aktivisten entspannt ab, wie zuletzt in Augsburg – mal kommt es zu brenzligen Zusammenstößen mit Passanten, wie bei einer Straßenblockade letzte Woche in Rosenheim, wo ein Mann grob zupackte. In Nürnberg sorgen jetzt aber die Rückstände eines Protests für Wirbel.

Klimakleber in Nürnberg: Wirbel um Rückstände auf der Straße

Am 3. Juli klebten sich einige Aktivisten der Klimabewegung „Letzte Generation“ am Plärrer mitten in Nürnberg auf der Straße fest. Die Polizei leitete den Verkehr um, einige Autofahrer schimpften über die Verkehrsbehinderungen, dann löste die Polizei die nicht angemeldete Versammlung auf, löste die Aktivisten von der Straße und gab sie wieder frei. Inzwischen lässt sich das fast als „Business as usual“ bezeichnen, das Ganze dauerte keine 45 Minuten. Rund um die Rückstände der Aktion gibt es nun aber Wirbel auf Facebook.

Auf der Facebook-Seite „nürnberg aktiv“ wurden vier Bilder hochgeladen, die die am Abend der Protestaktion noch sichtbaren Überbleibsel der Klimakleber zeigen: Handabdrücke in der Straße sowie Rückstände der Kleber und des Speiseöls, das zur Entfernung der Aktivisten genutzt wird. Fast wie ein modernes Kunstwerk im Stile einer Performance muten die Handabdrücke mitten auf der Straße an – wäre da nicht der äußerst umstrittene Hintergrund der Aktionen der „Letzten Generation“.

„Wer zahlt den Schaden?“ Wut auf Facebook über Rückstände der Klimakleber

Unter dem Post der Seite „nürnberg aktiv“ äußern viele Facebook-Nutzer teils deutlichen Unmut über die Aktionen der „Letzten Generation“. Oft wird gefordert, den Verkehr längerfristig umzuleiten und die Aktivisten einfach auf der Straße sitzen zu lassen. Ein Nutzer echauffiert sich auch über die entstehenden Kosten für die Reparatur der Straße: „kommt auch hoffentlich anschließend die Rechnung.“ Damit ist er nicht allein – ein weiterer User schreibt: „Zahlen lassen, mindestens 10.000 Euro. Strafe muss abschreckend sein.“ „Wer zahlt den Schaden?“, schreibt noch ein Nutzer.

Eine Nutzerin fragt sich in einem Kommentar auch, warum sich die Aktivisten nicht um das Regierungsgebäude herum ankleben würden. Insgesamt zeigt sich in dieser Kommentarspalte deutlich, dass man dem Protest der „Letzten Generation“ nichts abgewinnen kann.

Auf Twitter meldete auch der Account der „Letzten Generation“ den Protest unter anderem in Nürnberg. „Deutschlandweit haben wir heute erneut den Alltag unterbrochen. Der Kurs Richtung Klimakollaps ist seit Jahrzehnten bekannt – doch jetzt sind wir an einem Punkt, an dem sofortiges Handeln notwendig ist“, heißt es in dem Tweet vonseiten der Aktivisten. (fhz)

