Historischer Garten oder „Party-Zone“? Stadt Nürnberg und Bürgerverein gehen auf Konfrontationskurs

Von: Nikolas Pelke

Barocke Gartenruhe oder modernes Parkflair? In Nürnberg wird über die Gestaltung der beliebten Hesperidengärten im Stadtteil St. Johannis nach der geplanten Erweiterung gestritten. © Nikolas Pelke

Die beliebten Hesperidengärten sollen erweitert werden. Der Bürgerverein von St. Johannis warnt vor einer „Party-Zone“ und will keine Liegewiesen für Sonnenanbeter.

Nürnberg – Barock und Ruhe oder Sonne und Party? Über diese Frage scheiden sich im Vorfeld der geplanten Neugestaltung des Hesperidengartens in Nürnberg derzeit offensichtlich die Geister.

Nürnbergs SPD-Bürgermeister Vogel plädiert für „modernen Hesperidengarten“

„Ich könnte mir als einen vierten Garten durchaus eine moderne Form vorstellen“, sagte der zuständige Bürgermeister Christian Vogel (SPD) auf Nachfrage zum Wochenstart. Der Bürgerverein in dem betroffenen Stadtteil St. Johannis scheint „moderne Verhältnisse“ dagegen unbedingt vermeiden zu wollen. „Nach unserer Überzeugung muss hier auch wieder ein Garten entstehen, der sich an barocke Formen orientiert. Zudem darf es sicher kein Garten mit Liegewiese und Bolzplatz werden – dafür gibt es in der Nähe die Hallerwiese und den Pegnitzgrund“, hat Ferdinand Hirschfelder, Vorsitzender des Bürgervereins in dem beliebten Stadtteil St. Johannis im Nürnberger Norden, kürzlich bereits klargestellt.

Derzeit sind die Hesperidengärten beim Johannisfriedhof in Nürnberg bei Besuchern vor allen Dingen für ihre fast schon kontemplative Ruhe bekannt. © Nikolas Pelke

Nürnberger Bürgerverein: Keine Wiese für Partys mit Barbecue

„Eine Wiese für Sport und Party mit Grillplatz kann hier sicher nicht entstehen“, betonte der Vorsitzende des nach eigenen Angaben ältesten Bürgervereins der Stadt weiter. Schließlich gehe der geplante Abriss der maroden Pinselfabrik und die vorgesehene Erweiterung des Hesperidengartens auf das Engagement des Bürgervereins zurück.

Hintergrund der Debatte ist die geplante Erweiterung des bestehenden Hesperidengartens beim Johannisfriedhof. Im Herbst letzten Jahres hatte die Stadt den Kauf der benachbarten Pinselfabrik bekannt gegeben und überraschend verkündet, dass auf dem Filet-Grundstück beispielsweise keine neuen Wohnungen gebaut, sondern eine direkte Fortsetzung des anliegenden Hesperidengartens entstehen soll. Dadurch ist der Wirbel um die Frage, wie die geplante Erweiterung der Gärten genau aussehen soll, erst ins Rollen gekommen.

Nürnberg plant große Online-Diskussion am 12. April

Wohl auch um die kontroverse Debatte zu besänftigen, soll im Vorfeld der Umbauarbeiten demnächst ein „Experten-Hearing“ stattfinden. Bereits am nächsten Dienstag (12. April) bittet die Stadt interessierte Bürger ab 17 Uhr zum Online-Austausch. Bei dem geplanten „Experten-Hearing“ soll es um „einen ersten fachlichen Diskurs“ als „reine Vorstufe zur dann folgenden Bürgerbeteiligung im Sommer“ gehen, versichert die Stadt Nürnberg im Rahmen der Einladung.

Das Rathaus verschweigt freilich auch nicht, dass Bürgermeister Vogel ein Expertengremium mit Fachleuten aus den Bereichen historische Gartengestaltung, Geschichte und Kultur einrichten will, das eine eventuell wegweisende „Entscheidungsgrundlage“ über die „Streitfrage“ einer historisierenden oder modernen Gartengestaltung erarbeiten soll.

Keine Hesperidengärten ohne den ältesten Bürgerverein Nürnbergs?

Genau vor diesem Hintergrund hat sich der Bürgerverein in Johannis nun wohl unmissverständlich gegen allzu moderne Pläne positionieren wollen. „Ohne den Bürgerverein gäbe es überhaupt keine Hesperidengärten in Nürnberg“, erklärte Ferdinand Hirschfelder und erinnerte daran, dass der Bürgerverein schon seit den 80er-Jahren an der „Wieder-Errichtung“ der historischen Bürgergärten gearbeitet habe.

Der erste Park im Zeichen der griechischen Nymphen sei 1984 in der Johannisstraße 47 entstanden. Danach seien in den 90er-Jahren die Gärten in den benachbarten Hausnummern 43 und 45 hinzugekommen.

Nürnberg: Bürger wollen „Vollendung“ der barocken Gärten ohne Partyzone

Zur „Vollendung“ fehle laut Bürgerverein jetzt „nur noch“ die Hausnummer 41 auf dem Gelände der abrissreifen Pinselfabrik. „Wir haben die große Chance, die Hesperidengärten attraktiv, modern und stimmig zu erweitern“, betonte Hirschfelder. Wichtig sei den Bürgern dabei, eine echte Garten-Kultur und keine reine Partyzone zu schaffen.

Derweil scheint Bürgermeister Vogel relativ gelassen in die anstehende Diskussion zu gehen. „Ich habe eine Meinung, nicht mehr, aber auch nicht weniger“, sagte Vogel und betonte, dass eine historische Nachbildung der alten Gärten wegen fehlender Unterlagen seiner Meinung nach sowieso nicht möglich sei. Daher stünde „nur“ eine gedankliche Nachbildung und keine echte Rekonstruktion zur Debatte.

