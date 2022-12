„Lange, klaffende Schnittwunde“ – Messerangriff in Club am Nürnberger Hauptbahnhof

Von: Katarina Amtmann

In einem Nürnberger Club kam es zu einem Messerangriff (Symbolbild). © IMAGO / 7aktuell

Ein junger Mann hat einen 22-Jährigen in einem Club in Nürnberg mit einem Messer angegriffen. Das Opfer kam in ein Krankenhaus.

Nürnberg – In einer Diskothek am Hauptbahnhof Nürnberg hat sich ein Messerangriff ereignet, wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung am 12. Dezember berichtet.

Mann in Disko am Nürnberger Hauptbahnhof mit Messer angegriffen

Demnach wurde in der Nacht zum Sonntag ein Gast des Clubs am Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen. Der junge Mann erlitt eine klaffende, stark blutende Schnittwunde am Unterarm. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden.

Der Vorfall geschah gegen 2 Uhr nachts auf der Tanzfläche der Diskothek am Nürnberger Hauptbahnhof. Ein 23-Jähriger griff den jungen Mann (22) mit einem Messer an „und fügte ihm am linken Unterarm eine sechs Zentimeter lange, klaffende Schnittwunde zu“, wie die Bundespolizei erklärt. Das Opfer floh mit einem Zeugen aus der Diskothek und wurde im Hauptbahnhof durch Sicherheitsdienst-Mitarbeiter der Deutschen Bahn mittels Druckverband erstversorgt.

Erste Hilfe: Starke Blutung

Messerangriff in Nürnberger Club am Hauptbahnhof – Opfer in Klinik gebracht

Security-Personal der Disko fixierte den Tatverdächtigen am Boden und übergab ihn den eintreffenden Streifen der Bundespolizeiinspektion Nürnberg. Der Verletzte kam in eine Erlangener Klinik. „Die Polizeibeamten räumten und sperrten den betroffenen Gebäudeteil der Diskothek zur Spurensicherung ab. Zahlreiche Gäste stellten sich der Bundespolizei als Tatzeugen zur Verfügung“, heißt es weiter.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (kam)

