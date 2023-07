„Erhebliches Maß an Hass und Hetze“: Kirche beendet provokante Ausstellung – Pfarrer mit vielsagendem Aufruf

Die provokante „Jesus liebt“-Ausstellung in der evangelischen Egidienkirche hat für reichlich Wirbel gesorgt. Nun wurde sie endgültig abgebrochen. © Daniel Karmann/dpa

Die Egidienkirche hat entschieden – die umstrittene „Jesus liebt“-Ausstellung wird abgebrochen. In einem Statement heißt es, man reagiere auf Bedenken.

Nürnberg – Am 20. Juli war in der Nürnberger Egidienkirche eine sehr umstrittene Ausstellung angelaufen. Es wurden Bilder des schwulen Regisseurs und Künstlers Rosa von Praunheim gezeigt, die sich, teils recht provokant, mit Sex und Homosexualität in der Kirche beschäftigen. Viele der Bilder waren dabei ziemlich explizit. Die Ausstellung stieß daher auch auf viel Kritik und wurde infolgedessen vom Kirchenvorstand unterbrochen. In einer Sitzung am Donnerstag, 27. Juli, beschloss man nun, die Ausstellung nicht wieder zu öffnen.

Egidienkirche beendet umstrittene Ausstellung – Pfarrer äußert sich

In einer Pressemitteilung gab die Egidienkirche nun bekannt, dass man die umstrittene „Jesus liebt“-Ausstellung nicht fortsetzen werde. Der Vorstand habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und gab aber an, auf „Bedenken und Einwände“ zu reagieren. Im Hinblick auf die Ausstellung von Praunheim, die im Rahmen des Nürnberger CSD stattfand, habe man viel Zuspruch erhalten – aber „auch ernstzunehmende Kritik“, heißt es.

„Zahlreiche Menschen fühlten sich in ihrem religiösen Empfinden verletzt. Das bedauert der Kirchenvorstand sehr“, schreibt der Vorstand in der Pressemitteilung. Leider blieb es jedoch nicht bei sachlicher Kritik. Denn es gab auch „ein erhebliches Maß an Hass, Hetze, Unterstellungen und unbelegten Vorwürfen“. In dieser „Atmosphäre von Verunsicherung, Verletzung und Wut“ sehe der Kirchenvorstand keine Möglichkeit mehr, einen zielführenden und versöhnlichen Diskurs zu führen.

Kirchenvorstand beharrt auf Sinnhaftigkeit der Ausstellung

Trotz allem zeigt man sich aber im Kirchenvorstand weiterhin davon überzeugt, dass „eine Diskussion über Homosexualität und Kirche, über Queerness und weiterführende Fragen zur Sexualität in der Kirche geführt werden muss“. In der Pressemitteilung erklärt der geschäftsführende Pfarrer von St. Sebald und St. Egidien, Martin Brons, abschließend: „Die Aufgabe der Kirche ist es, in der Kraft des Evangeliums zu einen, zu heilen und zu versöhnen. Wir bedauern sehr, dass die Ausstellung das Gegenteil bewirkt hat.“ Er wünscht, dass „trotz der Schließung der Ausstellung an anderer Stelle eine konstruktive und wertschätzende Auseinandersetzung zu diesen Themen möglich bleibt.”

Leitende Köpfe der evangelischen Kirche in Bayern begrüßen indessen das vorzeitige Ende der Ausstellung. Die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern nannte die Entscheidung „echt evangelisch“. Allen Beteiligten sei bewusst, dass jedwede Entscheidung „irgendeine Gruppe vor den Kopf stoße“, teilte der Kirchenkreis Nürnberg mit.

Die Ausstellung mit provokanten Bildern werde „dem Auftrag der Kirche nicht gerecht“, teilte Hann von Weyhern mit. In einer „aufgeheizten Stimmung“ könne die Debatte nicht konstruktiv geführt werden. Der Nürnberger Stadtdekan Jürgen Körnlein erklärte, „in einer Atmosphäre von Wut und Hass“ könne die Ausstellung ihr Ziel nicht erreichen. Er plädierte, die evangelische Landeskirche solle ihr Verhalten gegenüber Homosexuellen aufarbeiten. (fhz mit Material von dpa)

