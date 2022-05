Brutaler Angriff auf Jugendlichen in Nürnberg durch falsche Polizisten: Mordkommission ermittelt

Von: Felix Herz

Teilen

Die vier Täter gaben sich als Zivilpolizisten aus (Symbolbild). © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Am Freitagabend kam es zu einer heftigen Attacke auf einen Jugendlichen in Nürnberg. Dabei hatten die vier Täter als zivile Polizeibeamte ausgegeben.

Nürnberg – Am späten Freitagabend, 27. Mai, wurde ein Jugendlicher in Nürnberg von vier jungen Männern angegriffen und schwer verletzt. Die Täter hatten sich zuvor als Polizeibeamte in Zivil ausgegeben. Wegen der heftigen Tritte gegen den Kopf des 17-jährigen Opfers ermittelt nun die Mordkommission und bittet um Zeugenhinweise.

In einem weiteren Fall bittet die Nürnberger Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung: Ein junger Mann wurde angefahren und schwerstverletzt im Straßengraben liegen gelassen – unter Aussetzung einer hohen Belohnung suchen die Ermittler nun ein bestimmtes Auto.

Nürnberg: Falsche Polizeibeamte greifen Jugendlichen an

Laut Pressemitteilung der Polizei befand sich der Teenager gegen 23 Uhr mit Freunden im Bereich der Wöhrder Wiese. Als sich der 17-Jährige zu einem Gebüsch begab, wurde er von vier Männern angesprochen. Diese gaben an, zivilie Polizisten zu sein und eine Personenkontrolle durchführen zu wollen.

Nach der Ansprache schlugen die Männer den jungen Mann unvermittelt zu Boden. Mindestens einer der Unbekannten trat anschließend noch gegen den Kopf des Opfers, heißt es im Polizeibericht. Im Anschluss flüchteten die vier Männer in Richtung des Wöhrder Talübergangs.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Jugendlicher schwer verletzt – Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Sofort leitete die Polizei Suchmaßnahmen ein, konnte die Täter aber nicht mehr finden. Der 17-Jährige wurde bei der heftigen Attacke schwer verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Öffentlich sucht die Polizei nun die vier Täter unter folgender Personenbeschreibung:

Brutaler Angriff in Nürnberg: Täterbeschreibung der Polizei Den Polizeiangaben zufolge sind die Täter zwischen 18 und 20 Jahre alt. Sie trugen allesamt eine Jogginghose und führten teilweise eine Bauchtasche mit sich. Einer der Unbekannten sei von kräftiger Statur gewesen.

Aufgrund der potenziell lebensgefährlichen Fußtritte gegen den Kopf des Opfers ermittelt nun die Nürnberger Mordkommission in dem Fall, heißt es im Polizeibericht. Die Kriminalpolizei bittet in dem Zusammenhang Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Unbekannten, dem Tatverlauf und deren Identität machen können, die Polizei zu kontaktieren. Die Telefonnummer lautet: (09 11) 2 11 23 33 3. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.