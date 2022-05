Feuer in Nürnberg: 12-Millionen-Kinderhort völlig zerstört – Feuerwehr zwei Tage später immer noch im Einsatz

Von: Felix Herz

Der Großbrand auf einer Nürnberger Baustelle ist noch immer nicht vollständig erloschen – aber von der Feuerwehr zumindest unter Kontrolle gebracht.

Update vom 11. Mai, 13.03 Uhr: Immer noch ist die Feuerwehr Nürnberg vor Ort an der Ruine des abgebrannten Kindergartens. Immer noch kämpfen sie gegen Glutnester. Von dem Gebäude ist laut Florianjüngern nichts mehr zu retten. Es müsse vollständig abgerissen werden. Denn auch der Bauschutt fängt immer wieder Feuer, heißt es weiter.

Der Schutt werde derzeit nach einem ersten groben Ablöschen mit mehreren Lastwagen einer Entsorgungsfirma zu einer Reststoffdeponie transportiert. Dabei kam es am Mittwochmorgen zu einem weiteren Feuerwehreinsatz: Auf der Ladefläche eines Lkw hatte sich während des Transports Brandschutt wieder entzündet. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können, hieß es. Der Schuttanhänger habe an der Außenseite durch die Hitze aber deutliche Lackverfärbungen.

Ein Kindergarten-Neubau in Nürnberg fing Feuer. Immer wieder flammten Glutnester auf. © Daniel Karmann/dpa

Die Ursache des Feuers in dem Neubau ist unterdessen weiterhin unklar, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Der Brand war am Montag gegen Mittag auf der Baustelle nördlich der Innenstadt ausgebrochen (siehe Erstmeldung). Der zwölf Millionen Euro teure Neubau sollte nach Angaben der Stadt Platz für 250 Kinder bieten. Die neue Kita sollte dem Stadtsprecher zufolge eigentlich im September eröffnet werden, der Bau war also schon weit fortgeschritten.

Feuer in Nürnberg: Feuerwehr scheint Brand unter Kontrolle gebracht zu haben

Update vom 10. Mai, 11.45 Uhr: Auch am Dienstagmorgen ist der Brand auf der Kinderhort-Baustelle noch immer nicht gänzlich erloschen. Zwischendurch flammte das Feuer sogar nochmal auf, erneut war eine stärkere Rauchentwicklung zu beobachten, heißt es auf news5.de. Inzwischen hat die Nürnberger Feuerwehr den Brand aber unter Kontrolle gebracht. 20 Stunden dauert der Einsatz bereits – und ein Ende des Großbrandes sei noch immer nicht in Sicht.

Update vom 9. Mai, 17.27 Uhr: In Nürnberg ist es am Montag zu einem Feuer auf der Baustelle eines Kinderhorts gekommen (siehe Erstmeldung). Das komplette Erdgeschoss habe gebrannt, das Feuer habe bereits auf den ersten Stock übergegriffen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Abend. Das Gebäude sei ein „Totalverlust“, aber zum Glück sei niemand verletzt worden, heißt es in der Mitteilung der Berufsfeuerwehr. Warum der Bau in Flammen aufging, war unklar.

Großbrand in Nürnberg: Feuer unter Kontrolle © NEWS5 / Oßwald

Feuer in Nürnberg: 12-Millionen-Gebäude kann nicht mehr gerettet werden

Update, 16.30 Uhr: Noch immer kämpfen die Feuerwehrleute gegen den Großbrand im Norden Nürnbergs, vor allem im Inneren der Baustelle lodern noch Flammen. Auf einer Pressekonferenz erklärten die Verantwortlichen der Stadt laut nordbayern.de, das Holzgebäude hätte zehn Kindergruppen, bestehend aus sechs Hort- und vier Kindergartengruppen, beherbergen sollen. Es könne aber nicht mehr gerettet werden, der vollständige Abriss ist unausweichlich. 12 Millionen Euro habe das Projekt bisher gekostet.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Derzeit vernehme die Polizei Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, um die Ursache zu ermitteln. Man müsse nun das Gebäude abreißen und ein neues Projekt ausschreiben, erklärte Bürgermeister Christian Vogel. Wegen der gestiegenen Rohstoffpreise durch den Ukraine-Konflikt werde der Neubau aber teurer werden.

Erstmeldung vom 9. Mai, 14 Uhr: Nürnberg – Eine große Rauchsäule über Nürnberg zeugt von dem Feuer, das nordbayern.de zufolge in der Baustelle eines Kinderhorts ausgebrochen ist. Flammen schlagen aus den Fenstern, die Löscharbeiten sollen noch bis in die Abendstunden andauern. Die Katastrophenwarn-App Katwarn wurde ausgelöst, die Menschen werden darin angehalten, Fenster und Türen zu schließen sowie Klimaanlagen und Lüftungen abzuschalten.

Brand in Nürnberg: Massive Rauchentwicklung – Kinderhort geräumt © NEWS5 / Bauernfeind

Großbrand in Nürnberg: Katastrophenwarn-App Katwarn ausgelöst

Autofahrer werden angehalten, das Gebiet im Norden Nürnbergs weiträumig zu umfahren. Wo genau das Feuer wütet, ist derzeit noch unklar – mutmaßlich aber ist es auf einer Baustelle in der Grünewaldstraße ausgebrochen, in direkter Nähe zum Nordring. Nordbayern.de zufolge sind Bürgermeister Christian Vogel und Baureferent Daniel Ulrich vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Großbrand in Nürnberg: Polizei und Feuerwehr informieren, User dokumentieren

Über Twitter halten Feuerwehr und Polizei User auf dem Laufenden. Auch von Anwohnern und Menschen, die sich in der Nähe des Brandes aufhalten, gibt es bereits Fotos und Videos von der Rauchsäule, die unheilverkündend über der Stadt schwebt.

Aktuellen Informationen zufolge gibt es keine Verletzten. Bleibt zu hoffen, dass die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringt. (fhz)

