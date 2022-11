Statt 100.000 Fans wie beim Sommermärchen 2014: „Zeichen setzen“ – Kein Public Viewing am Flughafen Nürnberg

Von: Katarina Amtmann

So sah es beim Public Viewing am Nürnberger Flughafen 2018 aus. Diesmal wird das Event nicht stattfinden. © IMAGO / Future Image

Die Kritik an der WM in Katar sowie der FIFA ist groß. Am Nürnberger Flughafen verzichtet man deshalb auf Public Viewing. Zu groß sind die Zweifel.

Nürnberg/Doha - Der Tag ist gekommen. Am Sonntag, 20. November, startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das Land steht unter anderem wegen der Menschenrechtssituation, dem Umgang mit Arbeitsmigranten und Aussagen eines WM-Botschafters über Homosexualität („geistiger Schaden“) in der Kritik.

WM in Katar: Kritik auch an FIFA und Infantino – „BoycottQatar2022“

Verwunderung und Entsetzen löste auch die FIFA mit ihrem Umgang mit der Kritik aus. Auch am Tag vor der Eröffnung sorgte Präsident Gianni Infantino für Kopfschütteln. In Anlehnung an die Vorwürfe der Diskriminierung und Unterdrückung von Minderheiten und Frauen meinte er: „Ich weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden. Ich wurde gemobbt, weil ich rote Haare hatte.“ Die WM-Vorfreude hält sich bei vielen deshalb in Grenzen.

Public Viewing wird es diesmal vielerorts nicht geben. Der Betreiber des Café Wanderer in Nürnberg, ist einer derjenigen, die sich aktiv gegen die WM wehren. In seinem Unmut und Frust über die Katar-Entscheidung stieß er auf die Initiative „Boycottqatar2022“. Nach außen zeige sich der Protest vor allem in Bannern und Aufklebern mit dem Logo beziehungsweise dem Spruch „BoycottQatar2022“.

„Zeichen setzen“ gegen WM in Katar: Kein Public Viewing am Flughafen Nürnberg

„Ein Public Viewing in Nürnberg wie bei vergangenen Turnieren wird es in diesem Jahr nicht geben“, stellte auch die Eventagentur werk :b events schon vor Wochen klar. Sie organisiert normalerweise das Public Viewing am Flughafen Nürnberg. 2014 hatten 100.000 Fans dort gemeinsam über den WM-Titel gejubelt. Doch „die Zweifel an dem, wofür das Gastgeberland steht“, seien zu groß.

„Auch uns treiben die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter, die Unterdrückung von Frauen und der Umgang mit Menschenrechten in Katar im Vorfeld der WM um. Von einem Boykott wollen wir nicht sprechen, weil wir natürlich das DFB-Team zu 100 Prozent unterstützen. Wir wollen aber im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Zeichen setzen und – unabhängig von der Witterung – auf ein Public Viewing verzichten“, wurde Geschäftsführer Christopher Dietz in der Mitteilung zitiert.

Fragen und Antworten zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

WM 2022 in Katar: Kein Public Viewing am Flughafen Nürnberg – Spiele wieder zur Heim-EM 2024

Public Viewing am Nürnberger Flughafen gibt es dann wieder bei der Heim-EM 2024. „Die Live-Übertragungen der deutschen EM-Spiele werden ein fester Bestandteil unseres Sommer-Programms 2024 sein“, so Dietz. Die Europameisterschaft in Deutschland startet am 14. Juni in München und endet am 14. Juli mit dem Finale in Berlin. (kam)

