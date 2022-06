Unbekannter belästigt Frau in Bus – er folgt ihr, als sie aussteigt

Polizei bittet um Hinweise

Eine Frau wurde in Nürnberg von einem Unbekannten belästigt (Symbolbild).

Ein Mann setzte sich in einem Bus in Nürnberg zu einer Frau und berührte sie. Als sie ausstieg, folgte er ihr. Die Polizei sucht den Unbekannten.

Nürnberg – Am Donnerstag (23. Juni) belästigte ein Unbekannter eine junge Frau in der Nürnberger Südstadt. Das teilt die Polizei mit.

Unbekannter belästigt Frau in Nürnberg – Polizei berichtet in Pressemitteilung

Die Frau war gegen 13.45 Uhr mit einem Linienbus in Richtung Frankenstraße unterwegs. Ein bisher unbekannter Mann bestieg ebenfalls den Bus und setzte sich der Frau gegenüber. Hier berührte er sie zunächst mehrmals an den Beinen, wie die Polizei weiter erläutert.

„Als die Frau in der Frankenstraße den Bus verließ, folgte ihr der Unbekannte, belästigte sie in schamverletzender Weise und flüchtete daraufhin“, so die Beamten.

Nürnberg: So wird der Verdächtige beschrieben

circa 25 Jahre alt

kurze dunkle Haare

südländisches oder arabisches Aussehen

schwarze Hose, T-Shirt mit Tarnfleckmuster

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer (0911) 21 12 33 33. (kam)

