Frau (19) tot in Wohnhaus gefunden: Freund unter Verdacht - Angehörige wählte den Notruf

Streit zwischen Paar

+ © IMAGO / aal.photo Eine 19-Jährige wurde in einem Nürnberger Wohnhaus leblos aufgefunden. Ihr Freund (27) steht unter Verdacht. (Symbolbild) © IMAGO / aal.photo

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Eine 19-Jährige wurde in Nürnberg tot aufgefunden, ihr Freund (27) wurde festgenommen. Eine Angehörige des Mannes hatte den Notruf gewählt.

Nürnberg - In der Nacht von Freitag (10. März) auf Samstag wurde eine junge Frau tot in einer Wohnung in Nürnberg gefunden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntag mit. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen vor Ort den Lebensgefährten (27) der Frau fest.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

19-Jährige in Nürnberger Wohnhaus tot aufgefunden - Lebensgefährte in Verdacht

Der Pressemitteilung zufolge hatte eine nahe Angehörige des 27-Jährigen gegen 2 Uhr in der Nacht den Notruf der Polizei verständigt „und meldete die leblose Frau in der Wohnung des Mannes.“ Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 19-Jährigen feststellen. Sie wies Verletzungen im Oberkörperbereich auf.

Den ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort zufolge gerieten der Mann und die junge Frau in der Nacht in einen Streit. In dessen Verlauf soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. „Der 27-Jährige steht im Verdacht, in diesem Zusammenhang derart auf die Frau eingewirkt zu haben, dass sie schließlich an den Folgen verstarb“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

19-Jährige stirbt in Nürnberg: Freund (27) festgenommen

Der 27-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Noch in der Nacht hat die Nürnberger Mordkommission in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 27-Jährige im Laufe des Sonntags einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. (kam)

Großeinsatz in Nürnberg: In der Franken-Metropole sind am Mittwochnachmittag (22. Februar) mehrere Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz gewesen. Ein Ehestreit war eskaliert.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.