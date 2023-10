Junge (17) aus Bayern tötet Schwester (14) und attackiert Mutter im Drogenrausch - schuldunfähig gesprochen

Von: Julia Volkenand

Strafjustizzentrum Nürnberg-Fürth mit Oberlandgericht und Landgericht. © dpa/Daniel Löb

Weil er im Rausch seine Schwester mit einem Messer tötete, stand ein Junge aus Bayern nun vor Gericht. Am Mittwoch fiel das Urteil.

Nürnberg-Fürth – Im Drogenrausch soll ein damals 17 Jahre alter Jugendlicher im Januar seine Schwester getötet haben – nun wurde er vor Gericht wegen fahrlässigen Vollrauschs schuldig gesprochen. Am Mittwoch (25. Oktober) fällte eine Jugendkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth ihr Urteil und kündigte außerdem ab, den Jungen in einer Psychiatrie unterzubringen. Das teilte eine Justizsprecherin am Mittwoch mit.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Jugendliche aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt Anfang des Jahres seine drei Jahre jüngere Schwester im eigenen zu Hause mit einem Küchenmesser attackiert. Dabei verletzte er sie mit zahlreichen Schnitten und Stichen tödlich. Vor dem Angriff hatte er demnach Cannabis und halluzinogene Pilze konsumiert.

Anschließend verletzte er auch seine Mutter mit dem Messer. Diese hatte versucht, ihrer Tochter zur Hilfe zu eilen. Der Angeklagte räumte die Taten, soweit er sich daran erinnern konnte, vor Gericht ein, teilte die Justizsprecherin mit.

Nach seiner Festnahme im Januar blieb das Tatmotiv zunächst unklar. Neben dem tatverdächtigen Bruder des Mädchens verweigern auch die Mutter und der Vater damals die Aussage.

Wegen Drogenrausch schuldunfähig

Nach Auffassung der Jugendkammer handelte der Jugendliche aufgrund der Drogen im Rausch und damit in einem Zustand der Schuldunfähigkeit. Für die so begangenen Taten sei keine Verurteilung möglich. Der Angeklagte sei zudem an einer depressiven Störung erkrankt und deshalb bereits zuvor nur vermindert schuldfähig gewesen.

Aufgrund seines Alters – er hatte zur Tatzeit das 18. Lebensjahr nicht vollendet – wurde das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Wie lange der 17-Jährige sich in der psychiatrischen Klinik befinden wird, hängt laut Gericht maßgeblich davon ab, wie erfolgreich die Therapie ist. (jv mit Material der dpa)

