Nürnbergs Fußgängerzone soll Europas Spitzenreiter bleiben: „Leute suchen das Erlebnis in der Innenstadt“

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Fußgänger sollen nicht nur auf der Königstraße, sondern an vielen Ecken in der Nürnberger Altstadt bald noch mehr Platz bekommen. © Nikolas Pelke

Die autofreie Zone in der Nürnberger Altstadt soll Stück für Stück erweitert werden, damit „Europas größte Fußgängerzone“ konkurrenzlos bleibt.

Nürnberg – Die Frankenmetropole ist stolz auf seine Fußgängerzone. Gerne rühmt Nürnberg das autofreie Areal in der Altstadt als die „größte Fußgängerzone in ganz Europa“. Damit die Stadt nicht von Shoppingmeilen in anderen Städten überholt wird, soll das Gebiet mit den vielen Geschäften zwischen Bahnhof, Lorenzkirche und Rathaus peu à peu vergrößert werden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Fußgängerzone in Nürnberg: Shopping und Sightseeing – Rathaus verweist auf „Riesenvorteil“ in der Altstadt

„Wir wollen unsere attraktive Innenstadt durch die Erweiterung langfristig erhalten“, sagt Nürnbergs Baureferent Daniel F. Ulrich. Hosen und Hemden würde die umgarnte Kundschaft allein nicht mehr in die City locken. „Die Leute wollen Atmosphäre und suchen das Erlebnis in der Innenstadt. Die Frankenmetropole Nürnberg hat mit seiner bunten Struktur, aus Gastronomie, Kultur und Geschichte in der Altstadt und einer der größten Fußgängerzonen in Europa hier einen Riesenvorteil“, ist Ulrich sicher. Weil andere Städte ihre Geschäftsmeilen mittlerweile ebenfalls ausweiten, wolle Nürnberg seine Altstadt mit der Ausweitung der autofreien Zonen weiter stärken.

Nürnberg will die Anziehungskraft von „Europas größter Fußgängerzone“ durch die aktuelle Erweiterung langfristig erhalten. © Nikolas Pelke

In der Brunnengasse hat die Stadt bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Seit letzter Woche dürfen keine Autos mehr in die kleine Sackgasse bei der Färberstraße fahren. Neuerdings dürfen nur noch Lieferanten die Brunnengasse zu bestimmten Zeiten benutzen.

Unternehmen in Nürnberg haben sich zu einer großen Mitfahrzentrale zusammengeschlossen, um den drastischen Spritpreisen entgegenzuwirken.

Nürnberg: Königstraße vom Torgraben bis zur Theatergasse soll in Fußgängerzone verwandelt werden

Danach soll die Königstraße vom Torgraben bis zur Theatergasse ab Ende Mai in eine Fußgängerzone verwandelt werden. Anschließend sollen die letzten Autos aus der Burgstraße verbannt werden. Spätestens im November sollen Altstadt-Genießer hier zwischen Stöpselgasse, Stadtmuseum und Rathaus ohne Angst vor Kollisionen mit Blechkarossen flanieren können. Zum krönenden Höhepunkt soll die nicht nur bei Touristen beliebte Bergstraße beim Albrecht-Dürer-Platz in Sichtweite der Sebalduskirche zum Teil der erweiterten „Fuzo“ werden.

Die Autos sollen aus der Nürnberger Königstraße beim Hauptbahnhof bereits Ende Mai verschwinden. © Nikolas Pelke

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Erweiterung der Fußgängerzone: Nürnberg profitiert von Mega-Kaufkraft rund um Frankenmetropole

Nürnberg gilt als sehr attraktiver Einzelhandelsstandort, in der Dank des Speckgürtels fast 30 Prozent mehr Umsatz gemacht wird, als die Menschen in Nürnberg rein rechnerisch überhaupt an Kaufkraft haben. Mit einem Einzelhandelsumsatz in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro muss sich Nürnberg nur München geschlagen geben und rangiert bei Kennziffern wie dieser noch vor anderen Metropolen wie Düsseldorf, Stuttgart, Köln oder Hamburg.

Vor diesem Hintergrund sind die Investitionen in die neue Nürnberger Fußgängerzone vergleichsweise Peanuts. Knapp eine halbe Million Euro will sich Nürnberg die Ausweitung der Fußgängerzone inklusive der Anschaffung von typischen Möbeln wie Abfalleimern und Sitzbänken kosten lassen. Damit die Vergrößerung der autofreien Zone optisch nahtlos erfolgen kann, soll das urbane Mobiliar den Vorgaben des offiziellen Gestaltungshandbuchs der Stadt Nürnberg entsprechen. Die Arbeiten haben bereits begonnen.