Geschwister sind schon vermittelt: „Nur Amy ist noch auf der Suche“ – Wer gibt ihr ein Zuhause?

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Welpe Amy ist aus schlechter Haltung ins Tierheim Nürnberg gekommen. Für die Hündin, die noch viel lernen muss, wird eine neue Familie gesucht.

Nürnberg - Das Tierheim Nürnberg sucht nach einem neuen Zuhause für Hündin Amy. Sie ist ein fünf Monate alter Schäfermix und kam gemeinsam mit ihren Geschwistern aus schlechter Haltung ins Tierheim.

„Nur Amy ist noch auf der Suche“: Welpe wartet im Nürnberger Tierheim auf neue Familie

„Ihre Geschwister haben mittlerweile alle ein neues Zuhause gefunden, nur Amy ist noch auf der Suche“, berichtet das Nürnberger Tierheim in einem Facebook-Post. Welpentypisch sei Amy verspielt, verschmust und könne natürlich auch noch nicht alleine bleiben. Auch wenn sie noch ein Welpe sei, wäre etwas Hundeerfahrung von Vorteil, so das Tierheim weiter.

Welpe Amy sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Hündin Amy

„Die kleine Maus ist noch nicht stubenrein und muss auch ansonsten noch das komplette Hunde-ABC lernen. Wer Interesse an dem Schäfermix hat, soll den Interessentenbogen ausfüllen und per Mail ans Tierheim schicken. Neben Amy hofft auch Sammy auf ein neues Zuhause. „Sein bisheriges Leben war nicht leicht“, schrieb das Tierheim zu seinem Schicksal und berichtet, dass er in einem Käfig auf dem Balkon gehalten wurde.

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Tierheim Nürnberg: Diese Tiere warten ebenfalls noch auf ein neues Zuhause

Kangal Alfi, der aus schlechter Haltung ins Tierheim Nürnberg kam

Hunde-Oma Gimich, die ihre letzte Zeit nicht im Tierheim verbringen möchte

Hund Jedos, der schon seit fast einem Jahr im Tierheim ist

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden. (kam)