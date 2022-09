Unfall auf Getränkemarkt-Parkplatz: Gabelstapler fährt Mann über den Fuß – er stirbt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Unfall mit einem Gabelstapler hat in Nürnberg ein Todesopfer gefordert (Symbolbild). © IMAGO / YAY Images

Ein Gabelstabler-Fahrer ist einem Mann in Nürnberg auf einem Parkplatz über den Fuß gefahren. Dieser stürzte – und starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Nürnberg – Am Mittwoch (31. August) hat sich in Nürnberg ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Das teilte die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Unfall auf Parkplatz eines Getränkemarktes in Nürnberg: Gabelstapler fährt Mann an

Demnach geschah das Unglück auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes im Stadtteil Maxfeld. Gegen 11.20 Uhr lud der Fahrer eines Gabelstaplers auf dem Parkplatz des Marktes in der Rollnerstraße Getränke auf. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit einem 87-Jährigen, der sich mit seinem Rollator ebenfalls auf dem Parkplatz befand.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Mann auf Parkplatz eines Nürnberger Getränkemarktes angefahren - Senior stirbt

Der Fahrer des Gabelstaplers fuhr dem Mann über den Fuß, woraufhin dieser stürzte. Der Senior wurde durch den Rettungsdienst am Unglücksort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er später an seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei übernahm die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle und leitete gegen den Fahrer des Gabelstaplers ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (kam)

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Nürnberg und sucht Zeugen. Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lebensgefahr. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nürnberg hat sich ein Gaffer als Gutachter ausgegeben. Der Polizei gegenüber machte er falsche Angaben.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.